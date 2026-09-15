Barcelona dostała wielki finał. UEFA wskazała gospodarzy na kolejne lata

UEFA ogłosiła, gdzie odbędą się dwa kolejne finały Ligi Mistrzów. Biuro prasowe Europejskiej Unii Piłkarskiej wskazało Allianz Arenę w Monachium i Camp Nou w Barcelonie.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

UEFA wybrała gospodarzy finałów

UEFA postawiła na dwa wyjątkowe miejsca. Finał Ligi Mistrzów w 2028 roku zostanie rozegrany w Monachium, natomiast rok później najważniejszy mecz europejskich rozgrywek klubowych zawita do Barcelony. Camp Nou będzie wówczas gospodarzem wielkiego finału już po zakończeniu modernizacji stadionu.

Monachijska Allianz Arena od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych obiektów piłkarskich w Europie. To właśnie tam zostanie wyłoniony zwycięzca Ligi Mistrzów w 2028 roku. Dwanaście miesięcy później scena przeniesie się na odnowione Camp Nou, które ponownie stanie się areną wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla europejskiego futbolu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Biuro prasowe Europejskiej Unii Piłkarskiej potwierdziło również pozostałe lokalizacje najważniejszych finałów. Liga Europy w 2028 roku zawita do Bukaresztu, a rok później do Belgradu. Finał Ligi Konferencji odbędzie się natomiast w Turynie w 2028 roku i w Budapeszcie w 2029 roku.

UEFA wskazała także gospodarza Superpucharu Europy w 2028 roku. Spotkanie zostanie rozegrane w Astanie na Astana Arena. Obecnym zdobywcą trofeum pozostaje Paris Saint-Germain, które w sierpniu pokonało Aston Villę 2:1. Najbliższy finał Ligi Mistrzów odbędzie się natomiast na Metropolitano w Madrycie.

Gospodarze finałów rozgrywek UEFA w latach 2027-2029

Liga Mistrzów UEFA:

2027: Metropolitano, Madryt (Hiszpania)

2028: Allianz Arena, Monachium (Niemcy)

2029: Camp Nou, Barcelona (Hiszpania)

Liga Mistrzyń UEFA:

2027: Stadion Narodowy, Warszawa (Polska)

2028: Parc Olympique Lyonnais (Groupama), Lyon (Francja)

2029: Narodowy Stadion Walii (Millennium Stadium), Cardiff (Walia)

Liga Europy UEFA:

2027: Stadion Frankfurt, Frankfurt (Niemcy)

2028: Stadion Narodowy, Bukareszt (Rumunia)

2029: Narodowy Stadion Serbii, Belgrad (Serbia)

Liga Konferencji UEFA:

2027: Besiktas Park, Stambuł (Turcja)

2028: Allianz Stadium, Turyn (Włochy)

2029: Puskas Aréna, Budapeszt (Węgry)

Superpuchar UEFA:

2027: Johan Cruyff Arena, Amsterdam (Holandia)

2028: Astana Arena, Astana (Kazachstan)