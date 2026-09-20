Piast Gliwice został w dziewiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy zatrzymany przez Pogoń Szczecin. Portowcy pokonali Ślązaków (2:1) i przerwali passę Gliwiczan bez porażki.

fot. Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Darko Czurlinow i Jordi Sanchez

Jordi Sanchez skradł show w Gliwicach

Piast Gliwice i Pogoń Szczecin przed pierwszym gwizdkiem sąsiadowały ze sobą w ligowej tabeli. W związku z tym niedzielne spotkanie miało dodatkowy ciężar gatunkowy. Gospodarze przystępowali do rywalizacji w bardzo dobrych nastrojach. Zespół Daniela Myśliwca wygrał aż cztery z pięciu poprzednich spotkań. Pogoń również miała powody do optymizmu, ponieważ w ostatniej kolejce przerwała serię bez zwycięstwa, pokonując Wieczystą Kraków (2:0).

Pierwsza połowa przyniosła dwa gole, a na otwarcie wyniku nie trzeba było długo czekać. Najpierw w 26. minucie ekipa ze Szczecina wyszła na prowadzenie za sprawą Jordiego Sancheza. Były napastnik Wisły Kraków popisał się efektownym uderzeniem z przewrotki, wykorzystując precyzyjne zagranie Kellyna Acosty. Piłka po jego strzale wpadła do siatki.

𝐉𝐎𝐑𝐃𝐈 𝐒𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐙!🌀 WOOOOW!😱 ON SIĘ NIE ZATRZYMUJE!



Cudowny gol przewrotką! Musicie to zobaczyć!👇



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/55f3fjDp5N — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 20, 2026

Radość gości nie trwała jednak długo. Zaledwie pięć minut później Piast odpowiedział golem Samuela Ntamacka. Francuz znakomicie odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu Jakuba Lewickiego i bez przyjęcia uderzył na bramkę. Valentin Cojocaru nie miał większych szans na skuteczną interwencję, a na tablicy wyników pojawił się remis 1:1. Do końca pierwszej połowy wynik już się nie zmienił.

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Po zmianie stron tempo nie spadło, a na kolejne trafienie kibice czekali do 58 minuty. Wówczas błysnął Paul Mukairu, który popisał się kapitalnym podaniem w pole karne. Nigeryjczyk idealnie obsłużył Darko Czurlinowa, a Macedończykowi pozostało już tylko dopełnić formalności. Z bliska skierował piłkę do siatki i Pogoń ponownie znalazła się na prowadzeniu.

Szczecinianie chwilę później mogli podwyższyć przewagę. W polu karnym Gliwiczan doszło do ogromnego zamieszania, po którym piłka zmierzała w kierunku bramki. W ostatniej chwili gospodarzy uratował jednak Jakub Czerwiński. Kapitan Piasta zachował czujność i wybił futbolówkę z linii bramkowej, nie pozwalając Pogoni na zdobycie trzeciego gola.

Ostatecznie do końca meczu rezultat już się nie zmienił i trzy oczka zainkasowali Portowcy. Pogoń dzięki niedzielnej wygranej ma na swoim koncie 15 punktów, tracąc do lidera Górnika Zabrze siedem punktów. Z kolei ekipa z Gliwic doznała czwartej porażki. Po reprezentacyjnej przerwie Piast zmierzy się u siebie z Widzewem Łódź. Z kolei Szczecinian czeka starcie z Koroną Kielce.

Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 1:2 (1:1)

0:1 Jordi Sanchez 26′

1:1 Samuel Ntamack 31′

1:2 Darko Czurlinow 58′

