Grabara kontuzjowany! Urban wybrał zastępcę, awaryjne powołanie

Reprezentacja Polski zaczyna zgrupowania, a na liście powołanych doszło do zmiany. Kamil Grabara doznał kontuzji, przez co wypada z gry. Jak podaje Adam Sławiński z Kanału Sportowego, zastąpi go Bartłomiej Drągowski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Drągowski w kadrze za kontuzjowanego Grabarę

Nie tak przygodę w Juventusie wyobrażał sobie Kamil Grabara. W ostatni czwartek bramkarz zadebiutował w barwach Starej Damy w meczu Ligi Europy z NEC Nijmegen. Co więcej, zaliczył nawet asystę. Podczas piątkowych powołań do reprezentacji Polski 27-latek znalazł się na liście powołanych. Niestety podczas sobotniego treningu przydarzyła się kontuzja, która okazała się poważna, co potwierdziły wyniki badań.

Grabara zerwał więzadła krzyżowe, więc będzie niedostępny przez kilka miesięcy. Oznacza to, że na pewno nie zobaczymy go podczas wrześniowo-październikowych meczów reprezentacji Polski. Jan Urban musiał więc wybrać bramkarza, którego powoła awaryjnie.

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Z informacji Adama Sławińskiego z Kanału Sportowego wynika, że dowołany do reprezentacji Polski zostanie Bartłomiej Drągowski. W przeszłości regularnie był powoływany do kadry. Dopiero teraz przy pierwotnych powołaniach nie został uwzględniony wśród 26. powołanych zawodników. W tym sezonie Drągowski ma na swoim koncie dziewięć meczów, w których trzy razy zachował czyste konto. Bramkarz Widzewa Łódź wpuścił trzynaście goli.

Wygląda więc na to, że to Drągowski powalczy z Marcinem Bułką o miano pierwszego bramkarza na nadchodzącym zgrupowaniu. Wcześniej media sugerowały, że o miano „jedynki” będzie walczył Kamil Grabara.