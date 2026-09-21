Bułka wyróżniony! Świetne wieści przed zgrupowaniem kadry

Marcin Bułka ma za sobą świetny czas w barwach Neom SC. Reprezentant Polski został wybrany najlepszym bramkarzem Saudi Pro League we wrześniu. To pierwsza taka nagroda dla Polaka.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka bramkarzem miesiąca w Saudi Pro League

Marcin Bułka powoli wraca do najlepszej formy. Po straconym praktycznie w całości poprzednim sezonie 26-latek odzyskał miejsce między słupkami Neom SC i jest mocnym punktem swojego zespołu. We wrześniu jego drużyna nie przegrała żadnego meczu, a Bułka w dwóch z trzech starć zachował czyste konto. Ekipa, której trenerem jest Christopher Galtier zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 punktów.

Obecnie rozgrywki ligowe zostały wstrzymane, ponieważ w najbliższym czasie do gry wkroczą reprezentacje narodowe. Dlatego też władze ligi wybrały już najlepszych zawodników na swoich pozycjach. Marcin Bułka doczekał się pierwszego wyróżnienia w lidze saudyjskiej.

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Jak poinformowało oficjalne konto Saudi Pro League w mediach społecznościowych, Bułka został wybrany najlepszym bramkarzem ligi we wrześniu. Jego forma została tym samym doceniona. W głosowaniu udział brali również znani z europejskich boisk – Bono i Edouard Mendy.

Niewykluczone, że Bułka będzie pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski podczas Ligi Narodów. Na liście powołanych znalazł się także Kamil Grabara, lecz golkiper Juventusu doznał kontuzji. Jan Urban zdecydował się na awaryjne powołanie, dowołując kolejnego bramkarza.

W tym sezonie Bułka ma na swoim koncie łącznie 8 meczów, w których 4 razy zachował czyste konto.