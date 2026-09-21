Pietuszewski wrócił do gry. Trener Porto wprost o Polaku

08:15, 21. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Oskar Pietuszewski pojawił się na boisku w meczu Porto - Benfica. Było to pierwsze spotkanie Polaka od momentu kontuzji. Francesco Farioli, cytowany przez A Bola, wprost przyznał, że cieszy się z jego powrotu.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski wrócił. Trener Porto nie ukrywa radości

FC Porto w ostatnim meczu przed przerwą na kadrę ma powody do radości. Nie tylko udało im się odnieść zwycięstwo w prestiżowym spotkaniu z Benfiką, które wygrali (3:1), ale także do gry wróciło kilku kontuzjowanych graczy. Na boisku zameldowali się m.in. Samu oraz Oskar Pietuszewski. W przypadku reprezentanta Polski było to pierwsze spotkanie w sezonie 2026/2027. W trakcie okresu przygotowawczego doznał kontuzji.

Pietuszewski pojawił się na boisku w 85. minucie i nawet zdążył zameldować się w protokole meczowym. W doliczonym czasie gry otrzymał żółtą kartkę za szarpaninę z graczem Benfiki. Nastolatek stanął w obronie kolegi z zespołu, ale i jemu sędzia pokazał kartkę.

Odbierz ZAKŁAD BEZ RYZYKA do 100 zł w STS. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Podczas konferencji prasowej Francesco Farioli wprost przyznał, że cieszy się z powrotu polskiego piłkarza. Trener FC Porto jednoznacznie ocenił, że 18-latek był kluczową postacią w poprzednim sezonie, a jego brak był bardzo odczuwalny. Pozostaje mieć nadzieje, że teraz będzie już grał regularnie.

Bardzo cieszymy się z powrotu Samu i Pietuszewskiego. […] Przez wiele miesięcy musieliśmy radzić sobie bez niego i dobrze wiemy, jak bardzo nam go brakowało. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami – mówił Francesco Farioli, cytowany przez serwis A Bola.

Pietuszewski nie został powołany do reprezentacji Polski. Jan Urban zasugerował, że nie chcieli ryzykować zdrowiem piłkarza. Przez najbliższy czas nastolatek będzie miał okazję, aby spokojnie trenować i wrócić do optymalnej formy na resztę sezonu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości