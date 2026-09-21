Pietuszewski wrócił do gry. Trener Porto wprost o Polaku

Oskar Pietuszewski pojawił się na boisku w meczu Porto - Benfica. Było to pierwsze spotkanie Polaka od momentu kontuzji. Francesco Farioli, cytowany przez A Bola, wprost przyznał, że cieszy się z jego powrotu.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski wrócił. Trener Porto nie ukrywa radości

FC Porto w ostatnim meczu przed przerwą na kadrę ma powody do radości. Nie tylko udało im się odnieść zwycięstwo w prestiżowym spotkaniu z Benfiką, które wygrali (3:1), ale także do gry wróciło kilku kontuzjowanych graczy. Na boisku zameldowali się m.in. Samu oraz Oskar Pietuszewski. W przypadku reprezentanta Polski było to pierwsze spotkanie w sezonie 2026/2027. W trakcie okresu przygotowawczego doznał kontuzji.

Pietuszewski pojawił się na boisku w 85. minucie i nawet zdążył zameldować się w protokole meczowym. W doliczonym czasie gry otrzymał żółtą kartkę za szarpaninę z graczem Benfiki. Nastolatek stanął w obronie kolegi z zespołu, ale i jemu sędzia pokazał kartkę.

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Podczas konferencji prasowej Francesco Farioli wprost przyznał, że cieszy się z powrotu polskiego piłkarza. Trener FC Porto jednoznacznie ocenił, że 18-latek był kluczową postacią w poprzednim sezonie, a jego brak był bardzo odczuwalny. Pozostaje mieć nadzieje, że teraz będzie już grał regularnie.

– Bardzo cieszymy się z powrotu Samu i Pietuszewskiego. […] Przez wiele miesięcy musieliśmy radzić sobie bez niego i dobrze wiemy, jak bardzo nam go brakowało. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami – mówił Francesco Farioli, cytowany przez serwis A Bola.

Pietuszewski nie został powołany do reprezentacji Polski. Jan Urban zasugerował, że nie chcieli ryzykować zdrowiem piłkarza. Przez najbliższy czas nastolatek będzie miał okazję, aby spokojnie trenować i wrócić do optymalnej formy na resztę sezonu.