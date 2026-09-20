Siedem meczów i jeden cel. Rodri ujawnił plan, który Flick postawił Barcelonie

fot. Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Rodri

FC Barcelona wykonała rozkaz Hansiego Flicka

FC Barcelona może udać się na przerwę reprezentacyjną z poczuciem dobrze wykonanego zadania. Zespół Hansiego Flicka wygrał wszystkie siedem spotkań ligowych, a ostatnim elementem układanki było sobotnie zwycięstwo nad Sevillą (3:1). Rodri ujawnił po meczu, że osiągnięcie kompletu punktów było konkretnym celem wyznaczonym przez szkoleniowca.

– Trener kazał nam odnieść zwycięstw przed przerwą i tak zrobiliśmy – powiedział Rodri, cytowany przez profil Barca Universal na platformie X. Słowa pomocnika pokazują, że świetny początek sezonu nie był wyłącznie efektem kolejnych pojedynczych spotkań. Blaugrana od początku miała jasno określone wyzwanie, do którego chciała dotrzeć przed przerwą na mecze reprezentacji.

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Katalończycy w Sewilli musieli jednak wykazać się odpowiednią reakcją, ponieważ spotkanie nie należało do najłatwiejszych. Ostatecznie trzy gole pozwoliły ekipie z Camp Nou dopisać kolejne zwycięstwo i utrzymać perfekcyjny bilans. Siedem meczów, siedem wygranych i komplet punktów sprawiają, że Barcelona wchodzi w przerwę z bardzo mocnym dorobkiem.

Rodri nie zamierza jednak przedstawiać sytuacji tak, jakby drużyna osiągnęła już wszystko. Pomocnik podkreślił, że nawet przy perfekcyjnym bilansie Barca wciąż ma elementy wymagające poprawy. – Jak dotąd osiągamy nasze cele, co jest wspaniałe. W każdym razie mamy się czego uczyć. Mamy rzeczy, które możemy poprawić – zaznaczył zawodnik.

🚨 Rodri: "The coach told us to get 7/7 wins before the break, and that we did."



"We're reaching our goals so far, which is great to see, but we have things to learn from. We have things to do better." pic.twitter.com/Fyxrp9NB2d — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 19, 2026

Plan Flicka został zatem wykonany w 100 procentach, ale dla Barcelony to dopiero początek sezonu. Siedem zwycięstw z rzędu daje zespołowi idealny punkt wyjścia przed kolejnymi wyzwaniami. Teraz Katalończycy będą mogli wykorzystać przerwę reprezentacyjną na analizę tego, co już funkcjonuje i poprawę elementów, które wciąż pozostawiają przestrzeń do rozwoju.