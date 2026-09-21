Alarm w Madrycie. Gwiazdor Realu kontuzjowany

Real Madryt nie tylko przegrał derbowe starcie z Atletico Madryt, ale na dodatek kontuzji doznał Federico Valverde. Urugwajczyk doznał urazu kostki. The Athletic sugeruje, że przerwa w grze potrwa od dwóch do trzech tygodni.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Action Plus Sports Images / Alamy

Valverde doznał kontuzji w meczu Atletico – Real

Real Madryt poniósł drugą porażkę w tym sezonie. W niedzielę po południu w Derbach Madrytu musieli uznać wyższość Atletico, przegrywając (1:2). Dla gospodarzy strzelali Jonathan David i Alex Grimaldo. Z kolei dla gości honorowego gola zdobył Antonio Rudiger. Brak punktów i porażka z odwiecznym rywalem to tylko część zmartwień. Pod koniec pierwszej połowy po brutalnym faulu kontuzji doznał Federico Valverde.

Urugwajczyk ucierpiał po starciu z Kang-In Lee. Jak poinformował The Athletic pomocnika Los Blancos czeka od dwóch do trzech tygodni przerwy. Oznacza to, że na pewno nie weźmie udziału w nadchodzącym zgrupowaniu reprezentacji Urugwaju.

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Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Valverde wróci bezpośrednio po przerwie na kadrę. Istnieje więc duża szansa, że będzie gotowy na kolejny mecz Realu Madryt. Najbliższe starcie Los Blancos to mecz z Villarrealem, który odbędzie się w sobotę (10 października). W tym sezonie Valverde ma na swoim koncie 8 meczów, jednego gola i asystę. Łącznie dla Królewskich rozegrał już 380 spotkań, w których strzelił 42 bramki i zaliczył 45 asyst.

Z Realem jest związany od lipca 2016 roku, gdy został sprowadzony z Penarolu za 5 mln euro. W międzyczasie był wypożyczony do Deportivo La Coruna. Obecnie jest kapitanem zespołu.