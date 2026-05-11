Chelsea chce sprowadzić czołowego obrońcę Serie A

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Strahinja Pavlović

Strahinja Pavlović na celowniku Chelsea

Chelsea podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego planuje poważnie wzmocnić swój skład. Ekipa The Blues rozgrywa bowiem niesatysfakcjonujący sezon i chce zaprezentować się zdecydowanie lepiej w kolejnej kampanii. Jedną z pozycji, na której londyński klub zamierza zwiększyć rywalizację, jest środek obrony. Władze Chelsea poszukują zawodnika, który zapewni większą stabilność w defensywie, a jednocześnie będzie pasował do długoterminowego projektu budowanego na Stamford Bridge.

Jak poinformował serwis „Calciomercato”, londyńczycy mogą wybrać się na zakupy do Włoch. Na celowniku Chelsea znalazł się bowiem Strahinja Pavlović, który jest obecnie jednym z czołowych defensorów Serie A. 24-letni stoper Milanu przykuł uwagę klubowych mistrzów świata swoimi dobrymi występami. Sytuację serbskiego obrońcy monitoruje także Manchester United, dlatego Chelsea musi liczyć się z konkurencją. Mediolańczycy nie zamierzają łatwo oddawać swojego piłkarza i wycenili go na około 50 milionów euro.

54-krotny reprezentant Serbii występuje w barwach drużyny Rossonerich od lipca 2024 roku, gdy przeniósł się na San Siro z Red Bulla Salzburg za niespełna 20 milionów euro. Pavlović w trwającym sezonie rozegrał 36 spotkań, strzelił 5 goli oraz zanotował 1 asystę, pokazując, że potrafi odnaleźć się nie tylko w defensywie, ale również pod bramką rywali. Aktualny kontrakt środkowego obrońcy z Milanem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.