Pierwszy piłkarz w historii Jagiellonii może zagrać na mundialu

Samed Bazdar znalazł się w szerokiej kadrze Bośni i Hercegowiny na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Jak poinformował Jakub Śliżewski w serwisie X, napastnik Jagiellonii Białystok może zapisać się w historii klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Baždar przed wyjątkową szansą w reprezentacji

Samed Baždar trafił do Jagiellonii zimą na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Realu Zaragoza. Hiszpański klub występuje obecnie w Segunda Division, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym. Umowa 22-letniego napastnika obowiązuje do 30 czerwca.

Jakub Śliżewski przekazał w serwisie X bardzo ważną informację dotyczącą reprezentanta Bośni i Hercegowiny. – Samed Bazdar znalazł się w 26-osobowej kadrze Bośni i Hercegowiny na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Napastnik ma szansę zostać pierwszym piłkarzem w historii Jagiellonii, który zagra na mistrzostwach świata.

Bazdar rozegrał dotąd 15 spotkań w barwach Jagiellonii. Aż 13 występów zanotował w Ekstraklasie, a dwa kolejne mecze rozegrał w Lidze Konferencji. Mimo ograniczonego czasu gry napastnik zdołał zdobyć pięć bramek oraz zanotować jedną asystę.

Statystyki pokazują jednak, że Bośniak nie był podstawowym wyborem Adriana Siemieńca. Na boisku spędził niespełna 450 minut. Mimo to skuteczność zawodnika zwróciła uwagę selekcjonera reprezentacji Bośni i Hercegowiny przed najważniejszym turniejem świata.

Natomiast Jagiellonia wciąż walczy o najwyższe cele w PKO Ekstraklasie. Zdobycie mistrzostwa ze względu na przewagę Lecha jest już misją bardzo trudną do zrealizowania, ale szansa na zajęcie drugiego miejsca wciąż jest bardzo realna.