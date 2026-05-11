Real Madryt w szoku. Jedna z największych gwiazd niechciana w klubie

14:15, 11. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Ramon Alvarez de Mon

Federico Valverde może opuścić Real Madryt po zakończeniu sezonu. Według najnowszych informacji część liderów w szatni nie chce Urugwajczyka w klubie. Szokujące wieści przekazał Ramon Alvarez de Mon.

Real Madryt - Real Sociedad
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Real Sociedad

Valverde niechciany w Realu Madryt

Real Madryt przegrał w niedzielę El Clasico z FC Barceloną (0:2). W meczu nie wystąpił m.in. Federico Valverde, który na kilka dni przed spotkaniem doznał niefortunnej kontuzji. Oficjalna wersja z oświadczenia zawodnika sugeruje, że niefortunnie rozciął czoło o stół. Natomiast nie jest tajemnicą, że na jednym z treningów doszło do bójki pomiędzy nim, a kolegą z zespołu.

Ostatnie tygodnie to totalny chaos na Bernabeu. Drużyna wydaje się podzielona, Alvaro Arbeloa nad nią nie panuje, a zarząd szuka nowego trenera. Nieporozumienia mogą doprowadzić jednak do szokujących ruchów w nadchodzące lato.

Jak poinformował Ramon Alvarez de Mon, część liderów w szatni nie chce Federico Valverde w Realu Madryt. Mieli się opowiedzieć za sprzedażą pomocnika w następnym okienku. Cała sytuacja jest delikatna, biorąc pod uwagę znaczenie Urugwajczyka w klubie.

Valverde to jeden z najlepszych zawodników Los Blancos, a także jeden z piłkarzy z najdłuższym stażem. Na Bernabeu trafił w lipcu 2016 roku z Penarolu. W dorosłym zespole zadebiutował w sezonie 2018/2019. Łącznie ma na swoim koncie 371 meczów, w których strzelił 41 goli i zanotował 44 asysty. Wygrywał m.in. dwa razy Ligę Mistrzów oraz trzy razy mistrzostwo Hiszpanii.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości