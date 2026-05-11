Arsenal zabiega o reprezentanta Brazylii. Ogromna konkurencja

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Wesley wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Wesley znakomicie prezentuje się w obecnym sezonie. Prawy obrońca Romy należy do najlepszych wahadłowych w całej Serie A, co oczywiście nie przechodzi bez echa na rynku transferowym. Wydaje się, że rzymski klub może mieć ogromny problem z zatrzymaniem swojego zawodnika na dłużej, ponieważ coraz więcej europejskich gigantów interesuje się sprowadzeniem 22-letniego Brazylijczyka. Bardzo dynamiczny piłkarz imponuje zarówno w ofensywie, jak i w grze defensywnej, dzięki czemu regularnie zbiera bardzo dobre recenzje.

W gronie klubów zainteresowanych Wesleyem znajduje się między innymi Arsenal. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Londyński gigant poszukuje wzmocnień na bokach obrony, dlatego skierował swoją uwagę właśnie na zawodnika Romy. Lider Premier League nie będzie miał jednak łatwego zadania, ponieważ konkurencja jest bardzo poważna. Sytuację wahadłowego z Kraju Kawy monitorują również Real Madryt, FC Barcelona, Manchester City, Tottenham Hotspur oraz Newcastle United.

Sześciokrotny reprezentant Brazylii występuje w barwach ekipy Giallorossich od lipca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stadio Olimpico z Flamengo za 25 milionów euro. W trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty, będąc jednym z kluczowych piłkarzy rzymskiej drużyny. Aktualna wartość rynkowa tego zawodnika jest szacowana na około 60 milionów euro, a jego kontrakt z Romą obowiązuje do 2030 roku.