FC Barcelona nie chce tego stracić. Kluczowe porozumienie coraz bliżej

15:35, 11. maja 2026
Luka Pawlik
FC Barcelona jest o krok od przedłużenia kontraktu z Hansim Flickiem. Według "Mundo Deportivo" nowa umowa Niemca ma obowiązywać do 2028 roku i zawierać opcję na kolejny sezon.

fot. Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick dostał jasny sygnał od Barcelony. To ma być nowa era

FC Barcelona jest bardzo blisko sfinalizowania nowego kontraktu z Hansim Flickiem. Jak poinformował dziennik „Mundo Deportivo”, porozumienie pomiędzy klubem a szkoleniowcem zostało już osiągnięte. Do ustalenia pozostały jedynie formalności związane z podpisaniem dokumentów. Nowa umowa niemieckiego trenera ma obowiązywać do końca czerwca 2028 roku, a dodatkowo zawierać opcję przedłużenia współpracy o jeszcze jeden sezon.

Według informacji przekazanych przez źródło, kluczową rolę w negocjacjach odegrali agent szkoleniowca Pini Zahavi oraz dyrektor sportowy Barcelony Deco. Obie strony miały dojść do pełnego porozumienia po kilku tygodniach rozmów. Władze katalońskiego klubu są bardzo zadowolone z pracy Flicka i chcą oprzeć na nim projekt sportowy na kolejne lata.

Niemiecki szkoleniowiec przejął Barcelonę przed startem sezonu 2024/25, odbudowując pozycję zespołu zarówno na krajowym podwórku, jak i w europejskich rozgrywkach. Flick od początku swojej pracy stawiał na ofensywny styl gry, intensywny pressing oraz rozwój młodych zawodników akademii La Masia. To właśnie konsekwencja w realizacji tej wizji miała przekonać działaczy do zaoferowania mu dłuższej umowy.

Nowe porozumienie ma być także sygnałem stabilizacji dla szatni oraz kibiców Barcelony. Klub chce uniknąć spekulacji dotyczących przyszłości trenera i skoncentrować się na budowie drużyny zdolnej do walki o najważniejsze trofea w Hiszpanii i Europie. „Mundo Deportivo” podkreśla, że oficjalny komunikat w sprawie przedłużenia kontraktu Flicka może zostać opublikowany jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu.

