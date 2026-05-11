Lechia Gdańsk może zarobić fortunę. Gigant chce gwiazdę Ekstraklasy

AS Monaco zainteresowane Tomasem Bobckiem z Lechii

Lechia Gdańsk w 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:3) i znajduje się w strefie spadkowej. Zespół Johna Carvera ma przed sobą jeszcze dwa kluczowe mecze – z Legią Warszawa oraz Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Widmo spadku staje się coraz bardziej realne, zwłaszcza że klub został już wcześniej ukarany odjęciem punktów za zaległości finansowe.

Indywidualnie w barwach Lechii błyszczy Tomas Bobcek. Napastnik jest liderem klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Reprezentant Słowacji ma na koncie 17 trafień, tyle samo co Karol Czubak z Motor Lublin. Od dłuższego czasu media informują, że Lechia oczekuje za swojego snajpera ponad 10 milionów euro. Teraz nowe informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazał Mateusz Borek w programie „Moc Futbolu”.

Według dziennikarza, Bobcek wzbudza duże zainteresowanie na rynku francuskim, a jednym z klubów bacznie obserwujących sytuację napastnika jest AS Monaco. Borek ujawnił, że kwota około 12 milionów euro może przekonać Gdańszczan, by sprowadzić lidera Lechii do Ligue 1.

Bobcek trafił do gdańskiego zespołu niespełna trzy lata temu za około 600 tysięcy euro z MFK Rużomberok. W lutym snajper przedłużył kontrakt z Lechią aż do końca sezonu 2029/2030.