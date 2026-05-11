Widzew Łódź zamknął ważny rozdział. Pojawił się oficjalny komunikat

16:16, 11. maja 2026
Luka Pawlik
Widzew Łódź oficjalnie zakończył współpracę z Igorem Joviceviciem i jego sztabem szkoleniowym. Klub poinformował o rozwiązaniu wszystkich umów za porozumieniem stron.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Igor Jovicević

Widzew Łódź poinformował o definitywnym zakończeniu współpracy z byłym trenerem pierwszego zespołu Igorem Joviceviciem oraz członkami jego sztabu szkoleniowego. Komunikat w tej sprawie opublikowano na oficjalnej stronie internetowej klubu. Biuro prasowe Widzewa przekazało, że wszystkie umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron.

Przypomnijmy, że chorwackiego trenera odsunięto od prowadzenia pierwszej drużyny 5 marca 2026 roku. Razem z nim obowiązki przestali pełnić także jego najbliżsi współpracownicy: Jurij Benio, Andrij Chanas oraz Javier Luruena Lobo. Od tamtego momentu przyszłość całego sztabu pozostawała niejasna, jednak teraz łódzki klub oficjalnie zamknął ten rozdział.

W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Łodzian podkreślono, że rozstanie odbyło się w spokojnej atmosferze i na mocy porozumienia obu stron. Klub podziękował trenerom za pracę wykonaną przy al. Piłsudskiego oraz życzył im powodzenia w dalszej karierze szkoleniowej.

Jovićević prowadził Widzew w trudnym okresie i odpowiadał za przygotowanie zespołu do rywalizacji w krajowych rozgrywkach. Mimo że oczekiwania wobec drużyny były wysokie, wyniki osiągane przez drużynę nie spełniły jednak oczekiwań władz oraz kibiców. To ostatecznie doprowadziło do zmian w sztabie szkoleniowym.

Decyzja o rozwiązaniu kontraktów oznacza, że Widzew całkowicie zamyka etap związany z pracą chorwackiego szkoleniowca i jego współpracowników. Klub skupia się obecnie na dalszej przebudowie drużyny oraz przygotowaniach do kolejnych wyzwań sportowych.

