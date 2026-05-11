Kądzior brutalnie podsumował występ GKS-u Tychy. „Nie było nic”

GKS Tychy przegrał wysoko przed własną publicznością w meczu z Ruchem Chorzów (0:4). Po spotkaniu Damian Kądzior nie gryzł się w język i mocno podsumował występ swojej drużyny.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Damian Kądzior

Damian Kądzior po spotkaniu GKS Tychy – Ruch Chorzów

GKS Tychy rozegrał bardzo słabe spotkanie przeciwko Ruchowi Chorzów w ramach 32. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze byli wyraźnie słabsi od rywali, a po końcowym gwizdku frustracji nie ukrywał Damian Kądzior. Doświadczony pomocnik w rozmowie z TVP Sport otwarcie przyznał, że był to jeden z najgorszych występów zespołu w obecnym sezonie.

– Zagraliśmy chyba najgorszy mecz w sezonie, obok tego w Mielcu. Ja wszystko rozumiem, że gdzieś tam spadamy z tej ligi, można było się tego spodziewać od dłuższego czasu, ale w tym spotkaniu na boisku nie było nic. Nie było walki, nie było pojedynków. Nie wiem, czy wygraliśmy chociaż jeden pojedynek w całym meczu – grzmiał Kądzior przed kamerą TVP Sport.

Piłkarz ekipy z Tychów nie próbował szukać usprawiedliwień i przeprosił kibiców za postawę drużyny przed własną publicznością.

– Dlatego to jest wstyd. Mogę tylko przeprosić ludzi, którzy tu przyszli, za to, co zobaczyli. Jako drużyna w ogóle nie przyjechaliśmy na swój stadion – przyznał zawodnik.

Kądzior podkreślił również ogromną przewagę Ruchu Chorzów praktycznie w każdym aspekcie gry.

– Chciałem odpowiedzieć na pytanie, w jakich aspektach Ruch był lepszy, ale chyba w każdym. Nie wiem, ile oni stworzyli sytuacji. Pewnie oddali z 20 strzałów na bramkę, więc to mówi samo za siebie – stwierdził piłkarz.

Mocna i szczera wypowiedź D. Kądziora po meczu z Ruchem:



Dzisiaj nie było nic na boisku. Nie było walki, nie było pojedynków. Nie wiem, cz wygraliśmy chociaż jeden. To jest wstyd. Mogę tylko przeprosić ludzi, którzy tu dziś przyszli (…) Żenada z naszej strony @sport_tvppl pic.twitter.com/XFhgFd4LfO — Frank Dzieniecki (@dzieniecky) May 10, 2026

Na zakończenie rozmowy pomocnik zaznaczył, że przed zespołem zostały jeszcze dwa spotkania, ale nie zmieni to obrazu całego sezonu.

– Mamy jeszcze dwa mecze i to nie zmaże plamy po tym, co wydarzyło się w tym sezonie. Każdy musi jednak spojrzeć w lustro i zrobić wszystko, żeby nie zakończyć tych rozgrywek w takiej hańbie, jaką pokazaliśmy. Po prostu nie przystoi wyglądać na boisku tak, jak my dziś wyglądaliśmy – podsumował Kądzior.

Tyszanie w ramach 33. kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 17:00.