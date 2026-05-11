Kądzior brutalnie podsumował występ GKS-u Tychy. „Nie było nic”

Damian Kądzior po spotkaniu GKS Tychy – Ruch Chorzów
GKS Tychy rozegrał bardzo słabe spotkanie przeciwko Ruchowi Chorzów w ramach 32. kolejki Betclic 1. Ligi. Gospodarze byli wyraźnie słabsi od rywali, a po końcowym gwizdku frustracji nie ukrywał Damian Kądzior. Doświadczony pomocnik w rozmowie z TVP Sport otwarcie przyznał, że był to jeden z najgorszych występów zespołu w obecnym sezonie.
– Zagraliśmy chyba najgorszy mecz w sezonie, obok tego w Mielcu. Ja wszystko rozumiem, że gdzieś tam spadamy z tej ligi, można było się tego spodziewać od dłuższego czasu, ale w tym spotkaniu na boisku nie było nic. Nie było walki, nie było pojedynków. Nie wiem, czy wygraliśmy chociaż jeden pojedynek w całym meczu – grzmiał Kądzior przed kamerą TVP Sport.
Piłkarz ekipy z Tychów nie próbował szukać usprawiedliwień i przeprosił kibiców za postawę drużyny przed własną publicznością.
– Dlatego to jest wstyd. Mogę tylko przeprosić ludzi, którzy tu przyszli, za to, co zobaczyli. Jako drużyna w ogóle nie przyjechaliśmy na swój stadion – przyznał zawodnik.
Kądzior podkreślił również ogromną przewagę Ruchu Chorzów praktycznie w każdym aspekcie gry.
– Chciałem odpowiedzieć na pytanie, w jakich aspektach Ruch był lepszy, ale chyba w każdym. Nie wiem, ile oni stworzyli sytuacji. Pewnie oddali z 20 strzałów na bramkę, więc to mówi samo za siebie – stwierdził piłkarz.
Na zakończenie rozmowy pomocnik zaznaczył, że przed zespołem zostały jeszcze dwa spotkania, ale nie zmieni to obrazu całego sezonu.
– Mamy jeszcze dwa mecze i to nie zmaże plamy po tym, co wydarzyło się w tym sezonie. Każdy musi jednak spojrzeć w lustro i zrobić wszystko, żeby nie zakończyć tych rozgrywek w takiej hańbie, jaką pokazaliśmy. Po prostu nie przystoi wyglądać na boisku tak, jak my dziś wyglądaliśmy – podsumował Kądzior.
Tyszanie w ramach 33. kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy zmierzą się na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 17:00.