Ogromne problemy kadrowe Interu przed finałem Pucharu Włoch

Marcus Thuram doznał urazu podczas treningu Interu i może opuścić finał Pucharu Włoch przeciwko Lazio. Calciomercato informuje, że to problem mięśniowy, a czasu na powrót do pełnej sprawności jest bardzo mało.

Marcus Thuram nabawił się kontuzji w trakcie zajęć treningowych Interu na dwa dni przed finałem Coppa Italia. Spotkanie z Lazio zostanie rozegrane 13 maja na Stadio Olimpico w Rzymie. W klubie panuje duży niepokój, ponieważ Francuz należy do kluczowych zawodników ofensywy.

Napastnik ma przejść szczegółowe badania, które pokażą skalę problemu mięśniowego. Obecnie jego występ w finale stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania. Sztab szkoleniowy nie chce podejmować ryzyka i możliwe, że decyzja zapadnie dopiero tuż przed meczem.

Brak Thurama byłby ogromnym ciosem dla Interu. Francuz regularnie tworzy duet z Lautaro Martinezem i jest jednym z najważniejszych piłkarzy zespołu w ataku. W ostatnich tygodniach należał do podstawowych wyborów trenera w najważniejszych spotkaniach.

Jeśli Thuram nie będzie gotowy do gry, jego miejsce może zająć Ange Yoan Bonny. To właśnie on pojawił się na boisku po zmianie za Francuza w ostatnim meczu Serie A przeciwko Lazio. Wszystko wskazuje na to, że Inter do samego końca będzie czekał na ostateczne informacje dotyczące stanu zdrowia swojego napastnika.

Wcześniej media informowały już, że w środę prawdopodobnie nie wystąpi Hakan Calhanoglu. Niepewny jest też występ Pio Esposito.