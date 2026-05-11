Barcelona gotowa sprzedać Torresa. Zgłosił się po niego słynny klub

10:09, 11. maja 2026 13:25, 11. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Ferran Torres może odejść z Barcelony w letnim okienku transferowym. Chrapkę na pozyskanie 26-letniego napastnika ma AC Milan - podaje dziennikarz Ekrem Konur.

Ferran Torres
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

AC Milan zainteresowany Ferranem Torresem

FC Barcelona prawdopodobnie przeprowadzi przebudowę swojej linii ataku podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Wiele wskazuje na to, że Robert Lewandowski nie przedłuży wygasającego kontraktu z katalońskim klubem, a pewny swojej przyszłości na Camp Nou nie może być również Ferran Torres. Hiszpański napastnik nie należy do nietykalnych piłkarzy w drużynie mistrzów La Ligi, dlatego jego odejście w najbliższych miesiącach jest bardzo realnym scenariuszem. Barcelona chce bowiem zrobić miejsce na nowe transfery oraz nieco poprawić swoją sytuację finansową.

Jak poinformował Ekrem Konur, Katalończycy są gotowi sprzedać 26-letniego zawodnika. Zainteresowanie Ferranem Torresem wykazuje między innymi AC Milan, który uważnie monitoruje tego piłkarza. Potęga z Mediolanu najchętniej sprowadziłaby reprezentanta Hiszpanii początkowo na zasadzie wypożyczenia, choć byłaby w stanie zobowiązać się do późniejszego wykupu snajpera. Wartość rynkowa napastnika jest obecnie szacowana na około 50 milionów euro, ale ostateczna kwota transakcji mogłaby być trochę niższa. Sytuację atakującego obserwują także Aston Villa oraz Newcastle United.

Ferran Torres reprezentuje barwy drużyny Blaugrany od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Camp Nou za 55 milionów euro z Manchesteru City. Wcześniej występował w Valencii, gdzie rozpoczynał swoją seniorską karierę. Mierzący 182 centymetry snajper w trwającym sezonie rozegrał 47 meczów, zdobył 21 bramek i zanotował 2 asysty. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, dlatego dla Barcelony może to być jeden z ostatnich momentów na uzyskanie dużych pieniędzy ze sprzedaży tego zawodnika.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości