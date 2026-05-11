David Alaba zaproponowany Interowi Mediolan. Zapadła decyzja

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Inter Mediolan nie sprowadzi Davida Alaby

David Alaba odejdzie z Realu Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Austriacki stoper nie otrzyma bowiem propozycji przedłużenia kontraktu, a jego aktualna umowa z hiszpańskim gigantem wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że doświadczony defensor będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. 33-letni zawodnik powoli rozgląda się za nową drużyną, w której mógłby kontynuować swoją karierę. Mimo problemów zdrowotnych urodzony w Wiedniu piłkarz wciąż ma wiele do zaoferowania.

Jak poinformował Fabrizio Romano, przedstawiciele Davida Alaby działają bardzo aktywnie i w ostatnim czasie zaproponowali swojego klienta Interowi Mediolan. Taka transakcja najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku, ponieważ działacze włoskiego klubu nie są zainteresowani sprowadzeniem 112-krotnego reprezentanta Austrii. Mediolańczycy nie planują wykonywać ruchu w sprawie doświadczonego obrońcy. Rutynowany defensor jest łączony również m.in. z Juventusem, Manchesterem United oraz Red Bull Salzburgiem.

Austriacki gwiazdor występuje w koszulce Realu Madryt od lipca 2021 roku, kiedy trafił do stolicy Hiszpanii po wielu udanych latach gry w Bayernie Monachium. W barwach ekipy Królewskich rozegrał dotychczas 130 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Słynny zawodnik razem z madryckim zespołem wywalczył między innymi dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla. Alaba w ostatnich kampaniach zmagał się jednak z licznymi kontuzjami, przez które opuścił wiele ważnych meczów.