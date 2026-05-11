David Alaba zaproponowany Interowi Mediolan. Zapadła decyzja

09:15, 11. maja 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

David Alaba został zaoferowany Interowi Mediolan. Mistrzowie Włoch nie są jednak zainteresowani zakontraktowaniem austriackiego piłkarza - donosi Fabrizio Romano.

David Alaba
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Inter Mediolan nie sprowadzi Davida Alaby

David Alaba odejdzie z Realu Madryt po zakończeniu obecnego sezonu. Austriacki stoper nie otrzyma bowiem propozycji przedłużenia kontraktu, a jego aktualna umowa z hiszpańskim gigantem wygasa już 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że doświadczony defensor będzie dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. 33-letni zawodnik powoli rozgląda się za nową drużyną, w której mógłby kontynuować swoją karierę. Mimo problemów zdrowotnych urodzony w Wiedniu piłkarz wciąż ma wiele do zaoferowania.

Jak poinformował Fabrizio Romano, przedstawiciele Davida Alaby działają bardzo aktywnie i w ostatnim czasie zaproponowali swojego klienta Interowi Mediolan. Taka transakcja najprawdopodobniej nie dojdzie jednak do skutku, ponieważ działacze włoskiego klubu nie są zainteresowani sprowadzeniem 112-krotnego reprezentanta Austrii. Mediolańczycy nie planują wykonywać ruchu w sprawie doświadczonego obrońcy. Rutynowany defensor jest łączony również m.in. z Juventusem, Manchesterem United oraz Red Bull Salzburgiem.

Austriacki gwiazdor występuje w koszulce Realu Madryt od lipca 2021 roku, kiedy trafił do stolicy Hiszpanii po wielu udanych latach gry w Bayernie Monachium. W barwach ekipy Królewskich rozegrał dotychczas 130 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Słynny zawodnik razem z madryckim zespołem wywalczył między innymi dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla. Alaba w ostatnich kampaniach zmagał się jednak z licznymi kontuzjami, przez które opuścił wiele ważnych meczów.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości