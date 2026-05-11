Man United i Liverpool liczą na transfer gwiazdy Juventusu

Francisco Conceicao może wylądować w Premier League. Skrzydłowego obserwuje Liverpool i Manchester United. Juventus może go sprzedać, jeśli nie awansują do Ligi Mistrzów - twierdzi La Gazzetta dello Sport.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Conceicao na radarze gigantów Premier League. Juventus może go sprzedać

Juventus nie może być pewny awansu do Ligi Mistrzów. Na ten moment zajmują 3. miejsce w tabeli Serie A, ale przewaga nad resztą drużyn walczących o TOP4 wynosi jedynie 3 punkty (Como) oraz jeden punkt (Milan i Roma). Brak kwalifikacji do prestiżowych rozgrywek może nieść za sobą poważne konsekwencje. Niewykluczone, że część zawodników będzie chciała wtedy zmienić klub.

Jednym z nich może być Francisco Conceicao. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Portugalczyk znalazł się pod obserwacją dwóch angielskich gigantów. Jego sytuację monitorują Liverpool oraz Manchester United.

Włoskie źródło sugeruje, że Conceicao będzie dostępny na rynku transferowym, ale tylko wtedy, kiedy Juventus nie zagra w Lidze Mistrzów. Przyszłość 23-latka rozstrzygnie się więc dopiero po zakończeniu sezonu. Stara Dama w ostatnich dwóch meczach zmierzy się z Fiorentiną oraz Torino. Jeśli zdobędą komplet punktów, na pewno skończą rozgrywki w TOP3 Serie A.

Conceicao trafił do Turynu w sierpniu 2024 roku na zasadzie wypożyczenia z Porto. Po roku został wykupiony przez Juventus za łączną kwotę ok. 40 milionów euro. W barwach Bianconerich rozegrał 80 spotkań, w których zdobył 11 goli i zaliczył 10 asyst. Wcześniej oprócz Smoków był związany również przez krótki czas z Ajaksem Amsterdam.