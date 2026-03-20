Milan stracił gwiazdę przed ważnym meczem. Nagły problem

Milan musi radzić sobie z kolejnym problemem kadrowym przed ligowym starciem. Rafael Leao wypadł z gry z powodu nawrotu urazu, o czym informuje "Calciomercato".

Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Leao znów ma te same problemy zdrowotne

Rafael Leao ponownie zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie będzie dostępny na najbliższy mecz. Portugalczyk odczuł nawrót urazu przywodzicieli, który wcześniej dawał się we znaki w trakcie sezonu. Sztab medyczny zdecydował o jego wycofaniu ze składu.

Nieobecność lidera ofensywy to poważny cios dla drużyny prowadzonej przez Massimiliano Allegriego. Milan zmierzy się z Torino bez jednego ze swoich najważniejszych zawodników. Brak Leao może wpłynąć na sposób gry zespołu.

Problemy zdrowotne Portugalczyka nie są nowością w obecnych rozgrywkach. Uraz przywodzicieli już wcześniej ograniczał jego dyspozycję. Teraz sytuacja ponownie się powtórzyła w kluczowym momencie sezonu.

Decyzja o jego absencji ma charakter zapobiegawczy. Klub nie chce ryzykować pogłębienia kontuzji. Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa zawodnika.

Mecz Milanu z Torino został zaplanowany na sobotę. Pierwszy gwizdek arbitra rozbrzmi o godzinie 18:00. W minionej kolejce Rossoneri dość niespodziewanie przegrali z Lazio 0:1. Obecnie tracą osiem punktów do liderującego Interu, natomiast mają już tylko jeden punkt przewagi nad trzecim Torino.

