Szalony mecz Man City! Everton zabrał im punkty [WIDEO]

Manchester City miał wszystko w swoich rękach, ale remis z Evertonem prawdopodobnie może kosztować ich tytuł. Arsenal wyprzedza ich w tabeli Premier League o pięć punktów.

Everton sprawił prezent Arsenalowi! Man City zaliczył wpadkę

Walka o mistrzostwo Anglii jeszcze trochę potrwa, ale Manchester City na własne życzenie zmniejszył szanse na tytuł. Niespodziewanie podopieczni Pepa Guardioli zremisowali w szalonym meczu z Evertonem (3:3), czym utrudnili sobie sytuacje w tabeli Premier League.

Do 68. minuty meczu nic nie wskazywało na to, że Obywatele stracą punkty. Na prowadzenie wyszli jeszcze przed przerwą za sprawą fantastycznego uderzenia Jeremy’ego Doku, który zdobył drugiego gola w tym sezonie na ligowych boiskach.

DOKUUUUUU! Ależ to zmieścił! 😮



Manchester City prowadzi z Evertonem! ⚽



May 4, 2026

Początek tragedii rozpoczął się w 68. minucie, gdy najpierw do siatki trafił Thierno Barry, który zameldował się na boisku chwilę wcześniej. Następnie na prowadzenie Everton wyprowadził Jake O’Brien.

𝐄𝐕𝐄𝐑𝐓𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐈 𝐙 𝐌𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄𝐌 𝐂𝐈𝐓𝐘! 🔥



Szaleństwo w czerwonej części Londynu! 👀⚽



May 4, 2026

Chwilę później na tablicy wyników było już (3:1), a na listę strzelców ponownie wpisał się Barry. Goście próbowali odwrócić wynik spotkania, ale wystarczyło im czasu tylko na dwie bramki. Najpierw nadzieje przywrócił Erling Haaland, a potem na wagę punktu ponownie strzelił Jeremy Doku. Remis z Evertonem oznacza, że Arsenal wyprzedza Man City o 5 punktów. Należy pamiętać, że piłkarze Pepa Guardioli mają jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania.

Co za mecz! Kolejne bramki na Hill Dickinson Stadium, ale to Everton wciąż na prowadzeniu! 🔥



May 4, 2026

Pozostałe mecze Man City w Premier League:

Brentford (D)

Crystal Palace (W)

Bournemouth (W)

Aston Villa (D)

Pozostałe mecze Arsenalu w Premier League:

West Ham (W)

Burnley (D)

Crystal Palace (W)

Everton 3:3 Manchester City (68′, 81′ Barry, 73′ O’Brien – 43′, 90+7′ Doku, 83′ Haaland)