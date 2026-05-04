Vinicius korzysta na problemach Mbappe. Nowy ulubieniec!

Kylian Mbappe jest obecnie kontuzjowany, więc udał się na krótki urlop. Jego zachowanie nie przypadło do gustu piłkarzom oraz kierownictwu klubu. "Marca" ujawnia, że Francuz stracił wiele uznania w szatni.

Mbappe ma problemy w szatni. Korzysta na tym Vinicius

Real Madryt najprawdopodobniej zakończy kolejny sezon bez choćby jednego trofeum. Na cztery kolejki przed końcem rozgrywek traci 11 punktów do Barcelony, z którą w najbliższy weekend zmierzy się bezpośrednio. Szanse na mistrzostwo Hiszpanii są więc iluzoryczne – wcześniej Królewscy odpadli już z Ligi Mistrzów czy Pucharu Króla, a w Superpucharze Hiszpanii uznali wyższość właśnie Blaugrany.

Na Santiago Bernabeu nadszedł więc czas rozliczeń. Pracę po sezonie straci Alvaro Arbeloa, który nie wykorzystał swojej szansy. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość wielu piłkarzy. Do tej pory nie było wątpliwości wobec Kyliana Mbappe, choć jego ostatnie zachowanie jest alarmujące. „Marca” ujawnia, co dzieje się w szatni hiszpańskiego giganta.

Mbappe z powodu kontuzji opuścił ostatni mecz z Espanyolem i nie wiadomo, czy zdąży się wykurować na rywalizację z Barceloną. W obliczu problemów zdrowotnych udał się na krótki urlop i wyjechał ze swoją partnerką do Włoch. Zachowanie Francuza nie spodobało się kibicom, bowiem w tym samym czasie drużyna rozgrywała mecz ligowy. Okazuje się również, że zostało to źle odebrane przez szatnię i sztab szkoleniowy, którzy upatrują w jego działaniach brak zaangażowania.

Co ciekawe, na kontrowersjach wokół Mbappe korzysta Vinicius Junior, który od dawna rywalizuje z nim o miano kluczowej gwiazdy Realu. Koledzy z zespołu wspierają go i widzą w nim prawdziwego lidera, który nie kapituluje, gdy pojawiają się problemy.