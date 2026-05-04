Vinicius Junior złożył obietnicę kibicom Realu Madryt. „Jestem pewien”

21:13, 4. maja 2026
Wojciech Mazurek
Real Madryt wygrał z Espanyolem (2:0). Vinicius Junior po zwycięstwie złożył kibicom obietnicę. W pomeczowych wywiadach deklarował, że Królewscy szybko wrócą na szczyt.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt odroczył świętowanie FC Barcelony, wygrywając w weekend z Espanyolem (2:0). Do zwycięstwa poprowadził ich Vinicius Junior, który strzelił obie bramki. Warto dodać, że Królewscy zagrali bez kilku kluczowych zawodników. Z powodu kontuzji nie wystąpili m.in. Kylian Mbappe i Thibaut Courtois. W przypadku Francuza jego występ w nadchodzącym El Clasico stoi pod znakiem zapytania.

Pod nieobecność Mbappe odpowiedzialność i ciężar zdobywania goli musiał wziąć na swoje barki Vinicius Junior. Brazylijczyk po meczu z Espanyolem złożył obietnicę kibicom Los Blancos. Zadeklarował, że Real Madryt wróci na szczyt. Odniósł się także do starcia z Barceloną.

Gramy razem i walczymy razem. Jestem pewien, że wrócimy na szczyt. Nie pozwolimy, żeby ten klub upadł. […] El Clasico? Potrzebujemy dobrego tygodnia, żeby się zmobilizować i grać tak, jak dzisiaj. To mecz, który lubimy grać i mam nadzieję, że wygramy – mówił Vinicius.

W tym sezonie Vinicius może pochwalić się zdobyciem 21 bramek i 14 asyst w 51 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dla porównania w poprzedniej kampanii strzelił 22 gole i zaliczył 19 asyst w 58 spotkaniach. Nadal nie wiadomo, czy jego kontrakt zostanie przedłużony. Obecna umowa wygasa w czerwcu 2027 roku. Ostatnio hiszpańskie media informowały jednak, że w negocjacjach nastąpił przełom. Obie strony mają być bliżej niż dalej porozumienia ws. nowego kontraktu.

