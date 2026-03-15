Milan nie wykorzystał wpadki Interu! Sensacja na Olimpico [WIDEO]

22:49, 15. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Lazio Rzym pokonało AC Milan 1:0 w 29. kolejce Serie A. Jedyna bramka w hitowym spotkaniu padła w pierwszej połowie.

Obserwuj nas w
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Lazio - Milan

Lazio lepsze od Milanu! Inter powiększa przewagę w tabeli

Niedzielne zmagania w ramach 29. kolejki rozgrywek Serie A zamykał mecz na szczycie. A w nim AC Milan zmierzył się na wyjeździe z Lazio. Rossoneri przystąpili do tego starcia z konkretnym celem – zmniejszeniem straty punktowej do Interu Mediolan w tabeli. W sobotę liderzy Serie A podzielili się punktami w starciu z Atalantą Bergamo (1:1). Podopieczni Massimiliano Allegriego mieli okazję zbliżyć się na cztery oczka do swojego lokalnego rywala.

Rywalizacja na Stadio Olimpico od pierwszych minut stała na bardzo wysokim poziomie. Drużyny weszły w mecz, jakby między sobą rywalizowały o Scudetto. Tak dobra postawa Lazio była sporą niespodzianką, ponieważ zespół zmaga się z olbrzymimi problemami. I tak gospodarze w 26. minucie objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Gustav Isaksen.

Biancocelesti mogli schodzić na przerwę z jeszcze wyższym prowadzeniem, ale w innych sytuacjach brakowało im skuteczności i szczęścia. AC Milan natomiast zagrał słabą połowę i przed drugą odsłoną Massimiliano Allegri musiał dokonać zmian.

Po przerwie przebudzili się goście. Rossoneri jednak mieli jeden poważny problem. Tego dnia najlepszy mecz w karierze rozgrywał bramkarz Lazio – Edoardo Motta. Młody Włoch znakomicie spisywał się między słupkami i to on okazał się bohaterem rywalizacji. Spotkanie finalnie zakończyło się zwycięstwem Biancocelestich 1:0. AC Milan tym samym nie wykorzystał wpadki Interu Mediolan i przewaga Nerazzurrich w tabeli powiększyła się o jedno oczko.

Rossoneri w kolejnym meczu zagrają u siebie z Torino. Lazio natomiast pojedzie na Stadio Renato Dall’Ara na mecz z Bologną.

Lazio – Milan 1:0

Isaksen (26′)

