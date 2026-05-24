Real Madryt czekają wybory! Poznaliśmy kandydatów i możliwe daty

W Realu Madryt dojdzie wkrótce do wyborów nowego prezesa. Dziennik ABC podał możliwe terminy głosowania między Florentino Perezem a Enrique Riquelme.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Perez kontra Riquelme. Kto wygra wybory na prezesa Realu Madryt?

Enrique Riquelme w sobotę zdołał pomyślnie przejść przez wszystkie procedury i zyskał status oficjalnego kandydata. To może być przełomowy moment dla Realu Madryt. Przez ostatnie dwie dekady Florentino Perez rządził w stolicy Hiszpanii bez jakiejkolwiek konkurencji.

Natomiast obecny prezydent Los Blancos nie zamierza bezczynnie czekać na rozwój wydarzeń i dlatego przygotował plan, który ma przekonać głosujących. W mediach od tygodni mówi się, że celem jest ponowne zatrudnienie Jose Mourinho na stanowisku trenera zespołu.

Dodatkowo działacz chce sprowadzić do klubowej administracji legendę, którą jest Toni Kroos. Według doniesień możliwy jest także transfer Enzo Fernandeza, który miałby wzmocnić środek pola.

Z kolei młody konkurent naciska na zorganizowanie przynajmniej jednej, a najlepiej dwóch debat przed kamerami. Najważniejszą kwestią pozostaje jednak ustalenie dokładnego terminu oddawania głosów przez uprawnionych socios. Pod uwagę brane są konkretnie dwa niedzielne terminy, czyli najbliższy 31 maja lub 7 czerwca. To właśnie ta druga data jest bardziej prawdopodobna.

Królewscy mają za sobą dwa sezony bez żadnego trofeum, więc klub chce nieco przebudować skład. Jednakże do momentu ogłoszenia nowego prezesa nie będą podejmowane kluczowe decyzje. Obaj kandydaci mają bowiem zupełnie odmienne pomysły na to, jak ma wyglądać przyszłość drużyny.

Sytuacja wyjaśni się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ten kto wygra wybory, będzie mógł błyskawicznie przystąpić do kontraktowania nowych zawodników oraz trenera.

