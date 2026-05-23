Juventus podejmuje już pierwsze decyzje kadrowe na kolejny sezon. Jak się okazuje, Filip Kostić może się pakować. Kontrakt Serba nie zostanie bowiem przedłużony - donosi "Football Italia".

Juventus w niedzielę rozegra ostatni mecz w tym sezonie. Podopieczni Luciano Spallettiego nie mają wszystkiego w swoich rękach i muszą liczyć na dobra dla nich wyniki, aby zapewnić sobie grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem z obozu turyńczyków napływają kolejne wieści transferowe. Serwis „Football Italia” zdradza, że w letnim okienku transferowym szeregi Starej Damy opuści Filip Kostić.

Włoska prasa zdradza, że reprezentant Serbii nie widnieje w planach Juventusu. Kontrakt defensora wygasa wraz z końcem czerwca i klub nie będzie go przedłużał. Tym samym zawodnik stanie się wolnym agentem. 33-latek to kolejny lewy obrońca, który ma opuścić turyński zespół. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Juan Cabal również ma zmienić barwy klubowe.

Filip Kostić otrzymywal od Juventusu ogromną liczbę szans. Na dłuższą metę Serb jednak nie imponował swoimi piłkarskimi umiejętnościami. A defensor przychodził do Turynu z Eintrachtu Frankfurt, gdzie błyszczał na boiskach Bundesligi. Fani Bianconerich raczej nie będą mieli dobrych wspomnień z 33-latkiem.

W obecnym sezonie Filip Kostić rozegrał 23 spotkania w koszulce Juventusu. Reprezentant Serbii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.