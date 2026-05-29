Arsenal marzy o wielkiej nocy. Słowa Saki tylko podgrzały atmosferę

Arsenal stoi przed historyczną szansą na zdobycie Ligi Mistrzów. Bukayo Saka nie ukrywa natomiast emocji. Gwiazdor Kanonierów mówi wprost o wielkiej motywacji zespołu.

Bukayo Saka przemówił przed finałem PSG – Arsenal. Emocje są ogromne

Arsenal już za kilka godzin może przeżyć jeden z najważniejszych momentów w swojej historii. Przed finałem Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain głos zabrał Bukayo Saka, który podczas konferencji prasowej nie ukrywał emocji związanych z możliwością zdobycia najbardziej prestiżowego trofeum klubowego w Europie.

– Myślę, że mamy wystarczająco dużo energii na jutrzejszy mecz. Znamy historię i rozumiemy, że to będzie pierwsza szansa klubu na wygranie Ligi Mistrzów. To dla nas ogromna motywacja – mówił skrzydłowy cytowany przez BBC Sport.

Saka został także zapytany o presję związaną z finałem. 22-latek podkreślił, że stara się zachować spokój i skupić wyłącznie na futbolu.

– Staram się o tym za dużo nie myśleć. Takie jest moje podejście. Staram się cieszyć chwilą, skupiać się na teraźniejszości i żyć chwilą obecną. Resztę zostawiam w rękach Boga – przyznał reprezentant Anglii.

Najbardziej emocjonalnie zabrzmiały jednak słowa dotyczące jego drogi w Arsenalu. Saka przypomniał, że jako dziecko marzył o takich momentach.

– Wszyscy wiemy, gdzie zaczynałem swoją piłkarską przygodę jako siedmiolatek. Wtedy wygranie Premier League i Ligi Mistrzów z Arsenalem wydawało się odległe. W zeszłym tygodniu sprawiliśmy, że te trofea stały się rzeczywistością. Jestem podekscytowany możliwością zdobycia kolejnego tytułu jutro i kontynuowania pisania historii klubu – zaznaczył zawodnik.

Finał elitarnych pomiędzy Arsenalem a PSG odbędzie się 30 maja w Budapeszcie. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00.