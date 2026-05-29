Łukasz Masłowski trafi do Widzewa?! „Chcieliby go, ale…”

Łukasz Masłowski po ogłoszeniu odejścia z Jagiellonii, połączony został z Widzewem Łódź. Jak przekazał Bartłomiej Stańdo z "Meczyków", ekipa z Serca Łodzi chciałaby dokonać takiego ruchu, ale nic nie jest jeszcze przesądzone.

Masłowski na celowniku Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma za sobą bardzo, ale to bardzo słabą kampanię. Na jej początku wszystkim wydawało się, że zespół wzmocniony za solidne miliony euro nowymi zawodnikami może tylko walczyć o najwyższe cele. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Ekipa z Serca Łodzi miała aż czterech trenerów, a do ostatniej kolejki nie byli oni pewni utrzymania w elicie.

Finalnie to się udało, ale nikt nawet nie myśli o powtórce w nowym sezonie. Dlatego też władze klubu szukają nowych rozwiązań, a konkretnie nowych twarzy. Kimś takim mógłby być Łukasz Masłowski. Dyrektor sportowy Jagiellonii odchodzi z klubu, choć będzie w nim jeszcze pracować do 30 czerwca. Później jednak stanie się wolny na rynku, a to już wzbudza wielkie emocje. Przede wszystkim od dlatego, że od dłuższego czasu łączony jest on z Widzewem Łódź.

Według informacji przekazanych przez Bartłomieja Stańdę z serwisu „Meczyki.pl”, Widzew faktycznie jest zainteresowany pozyskaniem Masłowskiego jako swojego nowego dyrektora sportowego. To nie może rzecz jasna dziwić, bowiem mówimy być może o najlepszym obecnie fachowcu w kraju. Niemniej nic nie jest w tej sprawie jeszcze przesądzone, co oznacza, że w najbliższych tygodniach sporo będzie w tej kwestii różnego rodzaju spekulacji.

