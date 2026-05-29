Fabregas chce zawodnika Arsenalu. To będzie głośny transfer

11:33, 29. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  TEAMtalk

Cesc Fabregas rusza po Ethana Nwaneriego z Arsenalu - wynika z informacji portalu "TEAMtalk". Como planuje solidne transfery po awansie do europejskich pucharów.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Ethan Nwaneri na celowniku Como

Cesc Fabregas poprowadził Como do awansu w elitarnej Lidze Mistrzów. Jak podaje „TEAMtalk”, włoski klub jest jednym z zespołów najbardziej zdeterminowanych, by pozyskać Ethana Nwaneriego z Arsenalu w nadchodzącym letnim oknie transferowym.

O 19-letniego pomocnika walczy nawet pięć klubów z Premier League. Fabregas chce jednak kontynuować swoją politykę sprowadzania młodych i perspektywicznych zawodników, którzy mogą rozwijać się w jego systemie gry.

Hiszpański szkoleniowiec widzi w Nwanerim piłkarza idealnie pasującego do jego ofensywnej filozofii. Como zamierza wykorzystać fakt gry w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, żeby przekonać Anglika do przenosin do Włoch.

Nwaneri w ostatnim czasie przebywał na wypożyczeniu w Olympique Marsylia. W barwach francuskiego klubu rozegrał 11 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Pomimo rosnącego zainteresowania, Arsenal znajduje się w silnej pozycji negocjacyjnej. Kontrakt pomocnika obowiązuje do czerwca 2030 roku.

Młodzieżowy reprezentant Anglii ma sporą konkurencję na Emirates Stadium i nie jest wykluczone, że zdecyduje się na kolejne wypożyczenie. Serie A wydaje się bardzo atrakcyjnym kierunkiem, a praca pod okiem Fabregasa mogłaby być dla niego kolejnym krokiem w rozwoju kariery.

