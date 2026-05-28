To niewiarygodne, kim Juventus chce zastąpić Vlahovicia

Juventus ponownie zainteresował się Jean Philippe Matetą z Crystal Palace. Francuski napastnik ma być jedną z głównych opcji dla Bianconerich, jeśli klub ostatecznie pożegna Dusana Vlahovicia.

Juventus już zimą prowadził rozmowy w sprawie sprowadzenia Matety. Transfer nie doszedł jednak do skutku, ponieważ klub miał wątpliwości po badaniach medycznych napastnika. Wcześniej podobną decyzję podjął również Milan z powodu problemów zawodnika z kolanem.

Francuz zdecydował się wtedy uniknąć operacji i ostatecznie wrócił do pełnej formy. Końcówka sezonu okazała się dla niego znakomita. Mateta zdobył bramkę w finale Ligi Konferencji i pomógł Crystal Palace sięgnąć po pierwsze europejskie trofeum w historii klubu.

Według informacji przekazanych przez „La Gazzetta dello Sport” Juventus nadal liczy na pozostanie Dusana Vlahovicia. Klub przedstawił Serbowi nową ofertę kontraktu, ale napastnik nie podjął jeszcze decyzji i analizuje inne możliwości.

Właśnie dlatego działacze Juventusu ponownie zaczęli pracować nad alternatywami do ataku. Mateta znajduje się obecnie wyżej na liście życzeń niż Randal Kolo Muani. Francuz imponuje przede wszystkim regularnością, ponieważ od trzech sezonów nie schodzi poniżej dwucyfrowej liczby goli.

Duże znaczenie ma także sytuacja kontraktowa zawodnika. Umowa Matety z Crystal Palace obowiązuje do czerwca 2027 roku, co oznacza, że latem wejdzie w ostatni etap kontraktu. To może sprawić, że jego cena będzie niższa niż zimą, gdy Milan miał uzgodnić kwotę około 35 milionów euro.