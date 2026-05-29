Nathan Ake opuści Manchester City. Leeds United chce Holendra

Manchester City w nadchodzącym letnim okienku transferowym przejdzie rewolucję kadrową. Nathan Ake jest jednym z piłkarzy, którzy wkrótce mają opuścić Etihad Stadium. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że doświadczony obrońca został wyceniony na 20 milionów euro i znajduje się w kręgu zainteresowań Leeds United.

Nathan Ake znajduje się na wylocie z Manchesteru City. Wiele się mówiło, że reprezentant Holandii może wylądować w FC Barcelonie. Duma Katalonii polowała na ten transfer, ale zainteresowanie z biegiem czasu wygasło. Wiele na to wskazuje, że obrońca zostanie w Premier League i zasili szeregi Leeds United. Wycena nie powinna stanowić im większego problemu.

Przygoda Nathana Ake na angielskich boiskach rozpoczęła się już w 2011 roku, kiedy trafił z Feyenoordu Rotterdam do akademii Chelsea. Holender zwiedził wiele klubów, ale największy sukcesy święcił w Manchesterze City. 31-latek u Pepa Guardioli odgrywał znaczącą rolę, ale The Citizens ewidentnie chcą odmłodzić swoją kadrę i przez to zawodnik znalazł się na wylocie.

Nathan Ake w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Manchesteru City. Doświadczony Holender nie miał udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę.