Bologna nie zamierza czekać. Rozmowy weszły w decydującą fazę

15:43, 29. maja 2026
Luka Pawlik
Domenico Tedesco jest o krok od objęcia Bolonii po odejściu Vincenzo Italiano. Według włoskich mediów trwają już końcowe negocjacje dotyczące długości kontraktu.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Domenico Tedesco

Domenico Tedesco może wkrótce zostać nowym trenerem Bolonii. Klub z Serie A działa błyskawicznie po rozstaniu z Vincenzo Italiano i według najnowszych informacji jest już bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia z byłym selekcjonerem reprezentacji Belgii.

Jak informuje Fabrizio Romano na platformie X, rozmowy pomiędzy stronami weszły w decydującą fazę. Negocjacje mają dotyczyć już głównie długości kontraktu. W grze pozostaje umowa dwuletnia lub trzyletnia, a oficjalny komunikat może pojawić się nawet w ciągu najbliższych godzin.

Bolonia rozpoczęła poszukiwania nowego szkoleniowca natychmiast po odejściu dotychczasowego szkoleniowca. Italiano pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia, ponieważ w ciągu dwóch sezonów poprowadził Rossoblu do historycznych sukcesów. Drużyna awansowała do Ligi Mistrzów, wywalczyła miejsce w Lidze Europy, a przede wszystkim zdobyła Puchar Włoch. Pierwsze takie trofeum dla klubu od 51 lat.

Tedesco ma za sobą pracę m.in. w RB Lipsk, Schalke 04 i Spartaku Moskwa. Prowadził również reprezentację Belgii i ostatnio Fenerbahce. Szkoleniowiec jest ceniony za nowoczesne podejście do futbolu i umiejętność pracy z młodymi zawodnikami, co idealnie wpisuje się w kierunek obrany przez Bolognę w ostatnich latach.

Włoskie media podkreślają, że działacze Rossoblu chcą jak najszybciej zamknąć temat nowego trenera, aby jeszcze przed startem letniego okna transferowego rozpocząć planowanie kadry na kolejny sezon. Wszystko wskazuje na to, że wybór padł właśnie na Tedesco.

