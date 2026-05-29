Bologna nie zamierza czekać. Rozmowy weszły w decydującą fazę

Domenico Tedesco jest o krok od objęcia Bolonii po odejściu Vincenzo Italiano. Według włoskich mediów trwają już końcowe negocjacje dotyczące długości kontraktu.

Domenico Tedesco może wkrótce zostać nowym trenerem Bolonii. Klub z Serie A działa błyskawicznie po rozstaniu z Vincenzo Italiano i według najnowszych informacji jest już bardzo blisko osiągnięcia pełnego porozumienia z byłym selekcjonerem reprezentacji Belgii.

Jak informuje Fabrizio Romano na platformie X, rozmowy pomiędzy stronami weszły w decydującą fazę. Negocjacje mają dotyczyć już głównie długości kontraktu. W grze pozostaje umowa dwuletnia lub trzyletnia, a oficjalny komunikat może pojawić się nawet w ciągu najbliższych godzin.

Bolonia rozpoczęła poszukiwania nowego szkoleniowca natychmiast po odejściu dotychczasowego szkoleniowca. Italiano pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia, ponieważ w ciągu dwóch sezonów poprowadził Rossoblu do historycznych sukcesów. Drużyna awansowała do Ligi Mistrzów, wywalczyła miejsce w Lidze Europy, a przede wszystkim zdobyła Puchar Włoch. Pierwsze takie trofeum dla klubu od 51 lat.

🚨🔴🔵 Domenico Tedesco will sign soon as new Bologna manager, agreement done.



Three year deal (or two year plus one year option) for former Fenerbahçe manager. pic.twitter.com/UdnCFTnEPW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Tedesco ma za sobą pracę m.in. w RB Lipsk, Schalke 04 i Spartaku Moskwa. Prowadził również reprezentację Belgii i ostatnio Fenerbahce. Szkoleniowiec jest ceniony za nowoczesne podejście do futbolu i umiejętność pracy z młodymi zawodnikami, co idealnie wpisuje się w kierunek obrany przez Bolognę w ostatnich latach.

Włoskie media podkreślają, że działacze Rossoblu chcą jak najszybciej zamknąć temat nowego trenera, aby jeszcze przed startem letniego okna transferowego rozpocząć planowanie kadry na kolejny sezon. Wszystko wskazuje na to, że wybór padł właśnie na Tedesco.