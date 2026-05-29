Tam mógł trafić Zieliński po Napoli. Zarobiłby fortunę, ale wybrał Inter

09:47, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Piotr Zieliński latem 2023 roku mógł przejść do Al-Ahli. Oferta opiewała na 15 milionów euro rocznie. Na kanale Prawda Futbolu ujawnił, dlaczego został w Napoli, a potem wybrał Inter Mediolan.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Zieliński przez moment myślał o transferze. „Pieniądze chodziły po głowie”

Piotr Zieliński w minionym sezonie był bez wątpienia jedną z kluczowych postaci Interu Mediolan. Reprezentant Polski miał ogromny wkład w zdobycie podwójnej korony na krajowym podwórku, czyli mistrzostwa i pucharu Włoch. 31-latek zanotował zdecydowanie lepszą kampanię niż rok temu. Wszystko za sprawą zaufania, jakim obdarzył go obecny trener Nerazzurrich – Cristian Chivu.

W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu ujawnił, że miał momenty, w których mógł opuścić Włochy. Na Półwyspie Apenińskim gra od przeszło jedenastu lat i posiada nawet włoskie obywatelstwo. Latem 2023 roku, gdy był jeszcze związany z Napoli, dostał ofertę z Arabii Saudyjskiej. Media sugerowały, że mógł zarabiać ok. 15 milionów euro rocznie. Ostatecznie zdecydował się zostać pod Wezuwiuszem, a rok później jako wolny piłkarz przeniósł się do Interu, z którym zagrał w finale Ligi Mistrzów.

W trakcie mojej kariery były dwa, może trzy momenty, kiedy mogłem opuścić Włochy. Jednak zawsze gdzieś w sercu czułem, że jest nam tu z rodziną dobrze i niczego nam nie brakuje – mówił Piotr Zieliński w rozmowie na kanale Prawda Futbolu.

Uważam, że na sam koniec właśnie to zdecydowało, chęć rywalizacji na najwyższym poziomie. Miałem okazję dojść do finału Ligi Mistrzów dzięki przejściu do Interu Mediolan. Gdybym poszedł do Al-Ahli, nie przeżyłbym czegoś takiego. […] Nie ukrywam, że te pieniądze chodziły po głowie. Były takie dwa dni, że myśleliśmy: pakujemy walizki i próbujemy. Później doszło do zmiany planów i zdecydowaliśmy z rodziną, że najlepiej będzie kontynuować w Europie – dodał.

Zieliński na poziomie Serie A wystąpił w 423 meczach, strzelił 50 goli i zanotował 54 asyst. Grał nie tylko w Interze i Napoli, ale także w barwach Udinese oraz Empoli, gdzie zaczynał piłkarską karierę we Włoszech.

