fot. Imago/Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński planuje przyszłość poza Napoli

Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie zagra w Interze Mediolan

Mistrzowie Włoch mogą w kolejnych miesiącach odstawić od składu polskiego pomocnika

Zieliński straci miejsce w składzie?

Piotr Zieliński po wielu latach gry w Napoli może wreszcie zmienić barwy. Po sezonie wygasa jego kontrakt, który w dalszym ciągu nie został przedłużony. Co więcej – dziennikarz Tomasz Włodarczyk poinformował, że rozmowy w sprawie kontynuowania współpracy zostały całkowicie wstrzymane, gdyż polski piłkarz nie wykazywał zbyt dużej ochoty do ich prowadzenia. Wydaje się, że latem dojdzie do rozstania. Faworytem do pozyskania Zielińskiego jest Inter Mediolan, który oferuje mu atrakcyjne zarobki i kilkuletnią umowę.

Reprezentant Polski wciąż nie podjął ostatecznej decyzji. Wszystko wskazuje jednak na to, że karierę będzie kontynuował poza Neapolem. Włoscy dziennikarze przewidują, że mistrz kraju może odstawić Zielińskiego od składu, jeśli tylko negocjacje zostaną ostatecznie zerwane.

W światowej piłce nie brakuje przykładów, gdzie piłkarz na skutek braku porozumienia z klubem siada na ławce rezerwowych lub zostaje nawet odesłany na trybuny. Podobnie może być w przypadku Zielińskiego, który dość długo dawał Napoli złudne nadzieje.

Niewykluczone, że Zieliński do nowego zespołu trafi po kilkumiesięcznej przerwie od gry. Nie będzie to korzystne przede wszystkim dla reprezentacji Polski, która w połowie roku może wziąć udział w Mistrzostwach Europy. Warunkiem koniecznym jest natomiast wygranie dwóch meczów barażowych.

