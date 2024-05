Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders ocenił rok Milanu

AC Milan zakończy sezon jako wicemistrz Włoch. Otoczenie zespołu jednak negatywnie ocenia bieżące rozgrywki, bowiem apetyty były zdecydowanie większe. „Rossoneri” przede wszystkim rozegrali bardzo słabą rundę wiosenną, w której zaliczyli kilka wpadek, a także polegli w dwumeczu Ligi Europy z AS Romą. Słabą postawę w tegorocznych rozgrywkach przepłaci pracą Stefano Pioli. Włoski szkoleniowiec bowiem po zakończeniu kampanii opuści drużynę z Mediolanu.

Podczas gali zorganizowanej z okazji 29. edycji nagrody Gentleman Fair Play dziennikarze porozmawiali z piłkarzem Milanu – Tijjani Reijndersem. Holenderski pomocnik zdecydował się podsumować sezon, a także opowiedzieć o współpracy ze Stefano Piolim.

– Nie jesteśmy usatysfakcjonowani, naszym celem było zdobycie scudetto, ale tak się nie stało. Jeśli zaś chodzi o mnie, to po prostu kwestia przystosowania się do włoskiej piłki, doskonalenie się i poczynienie większych kroków w przyszłym sezonie – powiedział Tijjani Reijnders cytowany przez serwis „acmilan.com.pl”

– Pioli to doskonały trener i mam z nim świetne relacje. Dla mnie jest ważną osobą, zarówno na boisku, jak i poza nim. Bardzo pomógł mi się zaaklimatyzować. Nie mogę nic powiedzieć na temat wyboru trenera. To decyzja klubu, a my zawodnicy musimy skupić się tylko na boiskowych sprawach – podkreślił holenderski pomocnik.

