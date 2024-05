Raphael Varane po zakończeniu aktualnej kampanii odejdzie z Manchesteru United. Według Santiego Aouny niewykluczony jest powrót obrońcy do swojego macierzystego klubu - RC Lens.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane wróci do Lens? Niespodziewane informacje

Manchester United kilka dni temu oficjalnie ogłosił, że kontrakt z Raphaelem Varanem nie zostanie przedłużony i środkowy obrońca wraz z końcem obecnego sezonu odejdzie z drużyny Czerwonych Diabłów. 31-letni stoper do nowego zespołu będzie mógł dołączyć na zasadzie wolnego transferu. Francuskiego defensora podczas letniego okienka na pewno będą kusić zamożne kluby z Arabii Saudyjskiej, ale według Santiego Aouny weteran może obrać zupełnie inny kierunek.

Wspomniany dziennikarz na łamach portalu “Foot Mercato” poinformował, że możliwość sprowadzenia Raphaela Varane’a bada bowiem… RC Lens. Transakcja nie będzie łatwa do zrealizowania, choć nie jest wykluczona. Gdyby 93-krotny reprezentant Trójkolorowych ostatecznie przeszedł do ekipy Les Artesiens, byłby to dla niego wielki powrót na Stade Felix-Bollaert. Bardzo doświadczony zawodnik swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał właśnie w akademii rodzimego RC Lens.

Raphael Varane opuścił tę drużynę w 2011 roku na rzecz Realu Madryt, gdzie grał do 2021 roku, a lata 2021-2024 spędził w Manchesterze United. Warto dodać, iż mierzący 191 centymetrów wzrostu piłkarz w przeszłości zapowiadał, że chciałby zakończy swoją karierę tam, gdzie ją zaczynał, czyli na Stade Felix-Bollaert. Przyszłość Francuza powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.