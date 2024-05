Chelsea – Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (19.05.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Bournemouth, typy i przewidywania

Przed kibicami ostatnia kolejka angielskiej Premier League. W 38. serii gier Chelsea zagra u siebie z Bournemouth i będzie chciała jak najlepiej zakończyć przeciętny sezon. Ekipa ze Stamford Bridge najpewniej zajmie 6. miejsce w tabeli.

Drużyna Mauricio Pochettino prezentuje w ostatnim czasie bardzo wysoką formę i moim zdaniem pokona Bournemouth. Jednocześnie spodziewam się, że mecz nie będzie obfitował w dużą liczbę bramek, dlatego mój typ to: poniżej 4,5 gola.

Chelsea – Bournemouth, 300 zł za wskazanie rozstrzygnięcia meczu

Specjalną ofertę na mecze Premier League przygotował Superbet. Dzięki niej możesz zgarnąć bonus w wysokości 300 zł za wytypowanie rozstrzygnięcia meczu Chelsea – Bournemouth.

Jak skorzystać z tej promocji?

Zarejestruj konto w Superbet podając kod promocyjny GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta kupon pojedynczy obejmujący typ z oferty przedmeczowej na rozstrzygnięcie meczu Chelsea – Bournemouth (wygrana danej ekipy lub remis) Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli trafisz triumfatora, otrzymasz wygraną z kuponu oraz extra bonus 300 zł

Chelsea – Bournemouth, ostatnie wyniki

Chelsea szybko otrząsnęła się po bolesnej porażce z Arsenalem (0:5) i notuje serię pięciu meczów bez porażki. The Blues zremisowali 2:2 z Aston Villą oraz wygrali z Tottenhamem 2:0, West Hamem 5:0, Nottingham 3:2 i Brighton 2:1.

Z kolei Bournemouth gra w kratkę, notując porażkę 1:3 z Aston Villą, wygraną 1:0 z Wolves, zwycięstwo 3:0 z Brighton oraz ostatnio przegrane 0:3 z Arsenalem i 1:2 z Brentford.

Chelsea – Bournemouth, historia

W pierwszym meczu tego sezonu Premier League padł wynik 0:0. Natomiast bilans pięciu poprzednich spotkań lepiej wygląda dla Chelsea, która odniosła trzy zwycięstwa.

Chelsea – Bournemouth, kursy

Według analityków większe szanse na zwycięstwo mają piłkarze Chelsea. Kurs na The Blues to około 1.44. Remis wyceniono na mniej więcej 5.50. Z kolei wariant na zwycięstwo Bournemouth oszacowano na 6.00. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Chelsea – Bournemouth, przewidywane składy

Chelsea – Bournemouth, przewidywane składy

Chelsea Mauricio Pochettino 4-2-3-1

Chelsea – Bournemouth, typ kibiców

Chelsea – Bournemouth, typ kibiców

Kto wygra mecz?

Bournemouth

Remis

Chelsea – Bournemouth, transmisja meczu

Niedzielne (19 maja) spotkanie Chelsea z Bournemouth rozpocznie się o godzinie 18:00. Mecz będzie można obejrzeć tylko przez internet za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

