BMD Images / Alamy Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Girona zarzuciła sieć na Thiago Alcantarę

Thiago Alcantara o kończącym się sezonie najchętniej by zapomniał. Środkowy pomocnik niemal przez całą kampanię mierzył się bowiem z problemami mięśniowymi i udało mu się rozegrać zaledwie jeden mecz. Kontrakt 33-latka z Liverpoolem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2024 roku i już wiadomo, że umowa między stronami nie zostanie przedłużona. Doświadczony zawodnik do nowego klubu dołączy więc na zasadzie wolnego transferu.

Możliwość pozyskania 46-krotnego reprezentanta Hiszpanii za darmo jako okazję traktuje Girona – poinformował tamtejszy portal “Relevo.com”. Drużyna ze słonecznej Katalonii awansowała do przyszłej edycji Ligi Mistrzów i dlatego w sezonie 2024/2025 musi posiadać bardzo szeroki skład. Przeprowadzka na Estadi Montilivi byłaby dla Thiago Alcantary powrotem do La Ligi – pomocnik w latach 2011-2013 występował bowiem w Barcelonie.

Urodzony we Włoszech Hiszpan brazylijskiego pochodzenia w swoim piłkarskim CV posiada jeszcze Bayern Monachium, skąd w 2020 roku za 22 miliony euro przeniósł się na Anfield Road. W lidze angielskiej jednak kompletnie zawiódł. Trzydziestotrzylatek w gablocie ma siedem mistrzostw Bundesligi, cztery tytuły La Ligi oraz dwie Ligi Mistrzów.