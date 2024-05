Reprezentantki Polski po rzutach karnych wygrały z Francuzkami w meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy do lat 17. Biało-Czerwone tym samym awansowały na mundial w Dominikanie. To wielki sukces drużyny prowadzonej przez Marcina Kasprowicza.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Isabella Fisher i Oliwia Łapińska

Wielki sukces młodych Polek. Biało-Czerwone trzecią drużyną Europy

Reprezentacja Polski kobiet do lat 17 w sobotę po południu zmierzyła się z Francją w meczu o trzecie miejsce rozgrywanych w szwedzkim Lund mistrzostw Europy. Biało-Czerwone, które w półfinale przegrały 0:2 z Angielkami, już w 10. minucie objęły prowadzenie za sprawą gola Oliwii Związek. Napastniczka otrzymała świetne podanie od Krystyny Flis. Rywalki naszych rodaczek szybko jednak odpowiedziały, a pod koniec pierwszej połowy wyszły nawet na prowadzenie.

Ambitne podopieczne Marcina Kasprowicza po zmianie stron nie miały zamiaru się poddawać i dopięły swego w 88. minucie, gdy do siatki trafiła Oliwa Łapińska. Do wyłonienia zwycięzcy tego spotkania potrzebny był konkurs rzutów karnych, w którym na szczęście lepsze okazały się Biało-Czerwone. To oznacza, że reprezentantki Polski zgarnęły brązowy medal na młodzieżowym Euro i tym samym zakwalifikowały się na tegoroczne mistrzostwa świata w Dominikanie.

Polska U17 – Francja U17 2:2 (1:2), k. 4:2

Bramki: Oliwia Związek 10, Oliwia Łapińska 80 – Justine Rouquet 11, 40.

Polska: 1. Julia Woźniak – 6. Iga Witkowska, 2. Oliwia Łapińska, 4. Magda Piekarska – 10. Maja Zielińska (84, 17. Aleksandra Kuśmierczyk), 8. Zuzanna Witek, 16. Małgorzata Rogus (71, 5. Anna Krakowiak), 15. Weronika Araśniewicz, 7. Krystyna Flis – 14. Oliwia Związek (71, 19. Kinga Wyrwas), 11. Julia Ostrowska.

Francja: 1. Ambre Bouchard – 18. Kentissia Bacoul-Juillard, 12. Medina Belaid, 3. Juliane Denizot, 4. Valentine Sellenet – 8. Ambre Ouazar, 10. Lina Gay, 17. Kenza Dufour – 2. Maelle Richelandet (5, 7. Celia Chabod), 9. Auryane Abdourahim (82, 20. Mymithye Bironien), 11. Justine Rouquet.