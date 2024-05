Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Żukowski

Śląsk wykonał zadanie i wygrał z Radomiakiem, kwestia tytułu wciąż otwarta

Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed końcem jest jedyną drużyną, która może odebrać Jagiellonii Białystok mistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024. Podopieczni Jacka Magiery, aby przedłużyć szanse na tytuł, potrzebowali kompletu punktów w starciu z Radomiakiem Radom. Wrocławianie wzorowo wykonali swoje zadanie i bez problemów zwyciężyli (2:0) przed własną publicznością.

Gospodarzy na prowadzenie w 33. minucie gry wyprowadził Yegor Matsenko. Śląsk dość wolno rozgrywał piłkę w akcji bramkowej, lecz po przeniesieniu ciężaru gry na lewą flankę Petr Schwarz zdecydował się na dośrodkowanie w pole karne. Tam do futbolówki pierwszy dopadł Samiec-Talar, który zgrał piłkę do ukraińskiego pomocnika. Matsenko nie pozostało nic innego, jak skierować piłkę do siatki, bowiem przed sobą miał pustą bramkę.

𝐘𝐄𝐇𝐎𝐑 𝐌𝐀𝐓𝐒𝐄𝐍𝐊𝐎!⚽ Śląsk Wrocław prowadzi z Radomiakiem 1:0!🔥



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/8uKsSfGdOg — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 18, 2024

Wynik meczu na (2:0) w 61. minucie podwyższył Nahuel Leiva. Hiszpan zdecydował się na potężny strzał zza pola karnego, a futbolówka po jego uderzeniu wpadła do bramki tuż przy prawym górnym rogu. Dla 27-latka było to 8. trafienie w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy.

𝐍𝐀𝐇𝐔𝐄𝐋 𝐋𝐄𝐈𝐕𝐀!😱 ALEŻ BOMBA!💣 CUDOWNY STRZAŁ HISZPANA!🤩



Śląsk prowadzi z Radomiakiem 2:0!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/MFGL0TARQW pic.twitter.com/77dR3AgLtU — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 18, 2024

Po sobotnim zwycięstwie z Radomiakiem podopieczni Jacka Magiery mają 60 punktów w tabeli ligowej. Do meczu Jagiellonii Białystok będą wirtualnym liderem Ekstraklasy. Białostoczanie swój mecz zagrają tego samego dnia o godzinie 20:00 z Piastem Gliwice.