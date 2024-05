dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Muller chce zapomnieć o tym sezonie, czeka już na nową kampanię

Bayern Monachium mimo gry w półfinale Ligi Mistrzów nie będzie mógł zaliczyć obecnego sezonu do najlepszych. Choć wynik w europejskich pucharach można uznać za dobry, tak postawa Bawarczyków w lidze pozostawia wiele do życzenia. Podopieczni Thomasa Tuchela nie dość, że nie byli w stanie nawiązać walki z Bayerem Leverkusen, to na dodatek w ostatniej kolejce stracili tytuł wicemistrza Niemiec. Die Roten przegrali ostatni mecz aż (2:4) z Hoffenheim i ostatecznie zajęli 3. miejsce w Bundeslidze. Mijającą kampanię w rozmowie z niemieckim Sky Sport ocenił jeden z liderów zespołu Thomas Muller.

– Gratulujemy wszystkim, którzy pokonali nas w tym roku. W tym oczywiście nowym mistrzom Niemiec. Zostawiamy to wszystko za sobą. Chcę skończyć ten sezon i rozpocząć nowy – powiedział Thomas Muller w rozmowie z Sky Sport.

– Być może dopasowanie nas jako zespołu nie było na tyle dobre, może potrzebowaliśmy innego typu zawodników, a może to trener powinien zrobić coś inaczej. Wszyscy zaangażowani mają teraz do odegrania rolę w nowym początku z nowym trenerem – dodał niemiecki piłkarz.

Thomas Muller należy do grona najbardziej doświadczonych piłkarzy Bayernu Monachium. W bieżącym sezonie wystąpił w 41 meczach, w których strzelił 7 goli i zaliczył 12 asyst. Zawodnikiem pierwszego zespołu Bawarczyków jest od 2009 roku, a łącznie ma na swoim koncie aż 707 występów w barwach Die Roten.