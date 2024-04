Denzel Dumfries podczas celebrowania Scudetto zaprezentował obraźliwy baner skierowany do Theo Hernandeza. Mario Balotelli na łamach "Vox to Box" pochwalił transparent piłkarza Interu Mediolan.

Mario Balotelli pochwalił baner Denzela Dumfriesa

Inter Mediolan ponad tydzień temu zapewnił sobie mistrzostwo Włoch, zwyciężając w derbach Mediolanu z Milanem (2:1). Po ostatnim ligowym meczu z Torino (2:0), zespół „Nerazzurrich” wyruszył w miasto, aby świętować Scudetto. Podczas celebracji Denzel Dumfries zaprezentował obraźliwy baner skierowany do Theo Hernandeza.

Do całej sprawy postanowił odnieść się Mario Balotelli. Były zawodnik zarówno Interu Mediolan jak i Milanu na łamach „Vox to Box” pochwalił transparent holenderskiego piłkarza. Włoch przyznał, że było to piękne, a także podkreślił, że nie zostały przekroczone żadne granice. 33-latek również skomentował zachowanie Hakana Calhanoglu.

– Ale to jest piękne, chłopcy: gdyby to były jedyne drwiny w piłce nożnej, to właśnie to jest piękne. Ja na miejscu Theo bym się wkurzył, ale to część futbolu: gdyby to Milan wygrał, prawdopodobnie zrobiłby to samo. Granicą jest rasa i religia, ale jeśli drwiny dotyczą gry, takie banery jak ten Dumfriesa, są w porządku: przesadza się, gdy zamieniają się w osobiste zniewagi dotyczące rodziny. A jeszcze dodam, że Calhanoglu był dżentelmenem: gdybym był na jego miejscu, nie wiem, co bym zrobił – powiedział Mario Balotelli cytowany przez kibicowski portal „intermediolan.com”.

