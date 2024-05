Wieczysta Kraków w trakcie minionego weekendu wywalczyła awans do 2 Ligi. Oczywiście była feta. Komentarz w sprawie świętowania Jacka Góralskiego wyraził z kolei Sławomir Peszko.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko o Jacku Góralski dla Gazety Wyborczej

Wieczysta Kraków zrealizowała plan, jakim stał się awans na poziom centralny w polskiej piłce. Drużyna dowodzona przez Sławomira Peszkę wywalczyła w trakcie minionego weekendu promocję do gry w 2 Lidze. Stało się to po wygranej nad Świdniczanką Świdnik (1:0). Po zakończeniu spotkania krakowska ekipa świętowała sukces. Tymczasem uwaga postronnych obserwatorów skupiła się na “wyczynie” Jacka Góralskiego. 31-latek w mediach społecznościowych opublikował materiał wideo, na którym widać, jak zawodnik duszkiem wypił butelkę wódki. Sytuację w rozmowie z Gazeta Wyborczą skomentował trener Wieczystej.

– Jacek Góralski należy do zawodników, którzy alkohol piją dwa razy w sezonie: po awansie i na święta, więc nie szukałbym tutaj drugiego dna – mówił Peszko. Szkoleniowiec krakowskiej ekipy jednocześnie zakomunikował, że nie ukarze byłego reprezentanta Polski.

Były reprezentant Polski jak gwiazda Manchesteru City

– Nie będzie żadnej nagany ani reprymendy, bo to był czas wolny zawodnika, a każdy może robić w swoim życiu, co chce […]. Kiedy w ubiegłym roku po wygraniu Ligi Mistrzów wszędzie publikowane były filmiki, na których Jack Grealish pije alkohol, wszyscy się śmiali. A w Polsce, jak zrobi się coś takiego, to od razu jest nagonka – dodał Peszko.

Góralski to defensywny pomocnik, mający na swoim koncie 21 występów w reprezentacji Polski. Latem minionego roku piłkarz trafił do Wieczystej z Bochum, podpisując z klubem z Krakowa umowę do końca czerwca 2026 roku.

