Klopp może wrócić do BVB w zaskakującej roli. Lineker ujawnia

Klopp może zostać prezydentem Borussii Dortmund

Jurgen Klopp w niedzielę poprowadził Liverpool po raz ostatni kończąc swoje dziewięcioletnie panowanie na Anfield Road wygraną 2:0 z Wolverhampton Wanderers. Niemiec opuszcza The Reds po przekształceniu klubu w globalną potęgę zdobywając 10 trofeów, w tym Ligę Mistrzów i tytuł Premier League. Po meczu Klopp podziękował wszystkim w klubie za niesamowite wsparcie i usłyszał wzruszającą wersję “You’ll Never Walk Alone” od fanów angielskiego zespołu. Niemiec powitał również swojego następcę, Arne Slota, tworząc nową przyśpiewkę dla Holendra.

Od momentu ogłoszenia decyzji o odejściu z Liverpoolu w styczniu, pojawiło się wiele spekulacji na temat przyszłości Kloppa. 56-latek zamierza wziąć co najmniej rok przerwy od futbolu, ale potem może wrócić do prowadzenia elitarnego zespołu. Po fantastycznej pracy na Anfield i w Borussii Dortmund, Klopp z pewnością otrzyma wiele ofert. Niemiecka Federacja Piłkarska (DFB) jest wielkim fanem Kloppa i chciałaby, aby w przyszłości został selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Bayern Monachium również marzy o zatrudnieniu Kloppa, choć mogą napotkać trudności, ponieważ Niemiec wciąż darzy dużą sympatią ekipę z Dortmundu.

Tymczasem Gary Lineker uważa, że Klopp może odrzucić oferty z reprezentacji Niemiec oraz Bayernu i wrócić do Borussii Dortmund, ale nie w roli, której wielu by się spodziewało. – Zastanawia mnie, co Jurgen Klopp zrobi dalej. Myślę, że na pewno zrobi sobie przerwę, bo jest szczery, mówiąc, że jest wyczerpany. Widać, dlaczego ta praca jest tak wymagająca. Za rok będzie walka o jego podpis. Słyszałem plotki, że może zostać prezydentem Borussii Dortmund, co byłoby niesamowite.

Klopp byłby witany jako bohater, gdyby wrócił do Dortmundu. Podczas siedmioletniego okresu jako szkoleniowiec na Westfalenstadion, pomógł BVB zdetronizować Bayern Monachium, zdobywając m.in. dwukrotnie tytuł mistrza Bundesligi, Puchar Niemiec i Superpuchar Niemiec.

