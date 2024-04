Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Denzel Dumfries

Denzel Dumfries przeprasza za transparent. “Popełniłem błąd”

Inter Mediolan w meczu derbowym przeciwko Milanowi przypieczętował tytuł mistrza Włoch. Było to zatem 20. Scudetto w historii klubu. Po niedzielnym meczu z Torino, „Nerazzurri” wyruszyli świętować na mieście, gdzie czekał na nich tłum kibiców.

W pewnym momencie jednak doszło do karygodnego zdarzenia. Denzel Dumfries otrzymał transparent obrażający piłkarza Milanu – Theo Hernandeza. Holenderski zawodnik dopiero dziś za pośrednictwem mediów społecznościowych przeprosił za swoje zachowanie.

– Wczorajszy dzień był dla mnie, wszystkich zawodników i całego klubu najpiękniejszym dniem. Bardzo dziękuję kibicom, którzy przybyli tysiącami na paradę. To było wspaniałe uczucie świętować razem z Wami wszystkimi, miało to ogromne znaczenie dla drużyny. Podczas parady popełniłem błąd, trzymając w górze transparent z nieodpowiednim obrazem. Jestem zawodnikiem, który kocha rywalizację w piłce nożnej, jest to kluczowy element każdej gry. Zdaję sobie sprawę, że trzymanie transparentu było błędem w mojej ocenie i nie było to mądre z mojej strony. Skupmy się teraz na tym, co było najbardziej niesamowitym sezonem dla Interu. Dziękuję jeszcze raz za całe Wasze wsparcie w tym sezonie i za wczorajsze świętowanie, nigdy tego nie zapomnę – przekazał Denzel Dumfries cytowany przez portal „intermediolan.com”.

