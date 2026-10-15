Lautaro Martinez wypada z gry? Inter ma poważny problem

14:35, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport Italia

Inter Mediolan stracił kluczowego zawodnika. Lautaro Martinez według Sky Sport Italia może pauzować ponad miesiąc. Kapitan Nerazzurrich opuści nawet siedem spotkań, w tym derby z Milanem.

Lautaro Martinez
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fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Koszmar Interu przed derbami z Milanem

Inter Mediolan musi przygotować się na grę bez swojego lidera. Lautaro Martinez nabawił się urazu podczas spotkania Ligi Mistrzów z Club Brugge. Argentyńczyk pod koniec drugiej połowy poczuł ból w lewym udzie i nie był w stanie kontynuować występu. Kontuzja może mieć poważne konsekwencje dla zespołu w najbliższych tygodniach.

Niepokojące informacje przekazało Sky Sport Italia. Według włoskich mediów przerwa napastnika potrwa ponad miesiąc, co oznacza absencję w nawet siedmiu meczach. Wśród spotkań, które mogą ominąć kapitana Interu, znajduje się starcie z Milanem, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu mediolańskich klubów.

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Inter poinformował już o wynikach przeprowadzonych badań. W oficjalnym komunikacie przekazano wprost wieści o stanie zdrowia zawodnika. „Lautaro Martinez przeszedł dzisiaj badania w Instytucie Humanitas w Rozzano, obejmujące ocenę kliniczną i testy diagnostyczne. Badania wykazały dyskomfort mięśni zginaczy lewego uda” – brzmi komunikat.

Na razie nie podano dokładnego terminu powrotu zawodnika na boisko. Nieobecność Argentyńczyka byłaby dużym osłabieniem ofensywy Nerazzurrich. Lautaro Martinez pełni funkcję kapitana i należy do najważniejszych postaci drużyny. W związku z tym sztab szkoleniowy będzie musiał znaleźć rozwiązanie na czas jego rekonwalescencji. Szczególnie dotkliwy może okazać się brak napastnika w derbach, w których stawka wykracza poza ligowe punkty.

Inter będzie uważnie monitorował proces leczenia i powrotu do treningów. Ostateczny termin wznowienia gry zawodnika zależy od postępów rehabilitacji, a klub nie powinien ryzykować pogłębienia urazu swojego lidera. Najbliższe tygodnie pokażą, jak drużyna poradzi sobie bez jednego ze swoich najważniejszych zawodników.

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