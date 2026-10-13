Flick zmienił jego sytuację w Barcelonie. Napoli już szykuje ofertę

Gavi może opuścić FC Barcelonę, a zainteresowanie jego sytuacją wykazuje SSC Napoli. Jak podaje El Nacional, włoski klub szykuje ofertę wartą 40 milionów euro, która może otworzyć drogę do transferu.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

40 milionów euro na stole

Gavi nie ma już tak mocnej pozycji w zespole Hansiego Flicka, jakiej mógł oczekiwać. Hiszpański pomocnik wrócił do gry po problemach zdrowotnych, ale nie odzyskał pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce. Taka sytuacja może stać się szansą dla SSC Napoli, które chce wykorzystać niepewność wokół przyszłości piłkarza i przekonać go do przeprowadzki do Serie A.

Według wieści El Nacional klub z Neapolu rozważa ofertę składającą się z 30 milionów euro płatnych z góry oraz kolejnych 10 milionów w bonusach. Taki pakiet mógłby zainteresować działaczy FC Barcelony, którzy muszą brać pod uwagę również finansową stronę decyzji transferowych. Katalończycy nie traktują już wychowanka jako piłkarza, którego odejście z góry wykluczają.

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Istotne znaczenie ma także perspektywa samego zawodnika. Gavi ma potrzebować regularnych występów, aby rozwijać się i ponownie umocnić swoją pozycję w reprezentacji oraz klubie. We włoskiej ekipie mógłby liczyć na ważniejszą rolę. Niemniej na tym etapie nie ma potwierdzenia, że transfer jest bliski realizacji. Sam brak regularnej gry nie przesądza również o tym, że Hiszpan będzie chciał odejść.

Włoski klub ma uważnie obserwować sytuację pomocnika w najbliższych miesiącach. Według źródła kluczowe mogą okazać się minuty, które Gavi otrzyma od Flicka w listopadzie i grudniu. Jeśli jego rola nadal będzie ograniczona, Napoli może wrócić z konkretną propozycją. Na razie pozostaje to jednak scenariuszem transferowym, a nie uzgodnionym ruchem między klubami.