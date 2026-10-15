Frederiksen odstawił gwiazdę Lecha. Kulisy decyzji zaskakują

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen podjął stanowczą decyzję

Lech Poznań znalazł się w centrum zamieszania tuż przed spotkaniem Ligi Europy. Pablo Rodriguez, który w obecnym sezonie regularnie dokłada liczby w ofensywie, miał stracić miejsce w wyjściowym składzie z powodu spóźnienia na odprawę. Według ustaleń Meczyki.pl chodziło jednak o zaledwie minutę. Okoliczności decyzji Nielsa Frederiksena wywołały dyskusję wokół jednej z ważniejszych postaci zespołu.

Hiszpan jest w tym sezonie istotną postacią Kolejorza. Łącznie w 17 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zaliczył pięć asyst. Nic dziwnego, że perspektywa rozpoczęcia prestiżowego starcia z Bayerem Leverkusen na ławce rezerwowych wzbudziła zainteresowanie. TVP Sport informowało, że nie był to pierwszy przypadek spóźnienia zawodnika, co mogło wpłynąć na stanowczą reakcję szkoleniowca.

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Najnowsze wieści Meczyki.pl przedstawiają jednak nieco inny obraz sytuacji. Zawodnik miał spóźnić się na odprawę tylko o 60 sekund, a podobne zdarzenie miało być dopiero drugim takim przypadkiem w tym roku. Co prawda Rodriguez często pojawia się w klubie jako jeden z ostatnich, zazwyczaj robi to przed wyznaczonym terminem. Te szczegóły rzucają nowe światło na decyzję duńskiego trenera.

Według medialnych informacji piłkarz miał być wściekły na sposób, w jaki przekazano mu decyzję o odsunięciu od podstawowej jedenastki. Szczególnie dotkliwe miało być ogłoszenie jej w obecności całej drużyny. Dodatkowo w środowy wieczór Hiszpan usunął ze swoich profili w mediach społecznościowych kilka publikacji związanych z Lechem. Nie wiadomo jednak, czy był to bezpośredni sygnał niezadowolenia z sytuacji w klubie.

Do sprawy ma odnieść się Frederiksen podczas czwartkowej konferencji prasowej. Mecz Lecha Poznań z Bayerem Leverkusen rozpocznie się o godzinie 18:45 na arenie przy ulicy Bułgarskiej. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za porażkę 0:4 z Crystal Palace w poprzedniej kolejce Ligi Europy, a zamieszanie wokół Rodrigueza stanowi dodatkowy wątek przed ważnym spotkaniem.