Frederiksen odstawił gwiazdę Lecha. Kulisy decyzji zaskakują

10:48, 15. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki.pl / TVP Sport

Lech Poznań szykuje się na mecz z Bayerem Leverkusen, ale uwagę przyciąga sprawa Pablo Rodrigueza. Meczyki.pl i TVP Sport ujawniły kulisy decyzji Nielsa Frederiksena.

Niels Frederiksen
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen podjął stanowczą decyzję

Lech Poznań znalazł się w centrum zamieszania tuż przed spotkaniem Ligi Europy. Pablo Rodriguez, który w obecnym sezonie regularnie dokłada liczby w ofensywie, miał stracić miejsce w wyjściowym składzie z powodu spóźnienia na odprawę. Według ustaleń Meczyki.pl chodziło jednak o zaledwie minutę. Okoliczności decyzji Nielsa Frederiksena wywołały dyskusję wokół jednej z ważniejszych postaci zespołu.

Hiszpan jest w tym sezonie istotną postacią Kolejorza. Łącznie w 17 występach we wszystkich rozgrywkach zdobył sześć bramek i zaliczył pięć asyst. Nic dziwnego, że perspektywa rozpoczęcia prestiżowego starcia z Bayerem Leverkusen na ławce rezerwowych wzbudziła zainteresowanie. TVP Sport informowało, że nie był to pierwszy przypadek spóźnienia zawodnika, co mogło wpłynąć na stanowczą reakcję szkoleniowca.

Promocja Superbet: BONUS 350 PLN za wygraną Jagiellonii w meczu Ligi Europy. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Najnowsze wieści Meczyki.pl przedstawiają jednak nieco inny obraz sytuacji. Zawodnik miał spóźnić się na odprawę tylko o 60 sekund, a podobne zdarzenie miało być dopiero drugim takim przypadkiem w tym roku. Co prawda Rodriguez często pojawia się w klubie jako jeden z ostatnich, zazwyczaj robi to przed wyznaczonym terminem. Te szczegóły rzucają nowe światło na decyzję duńskiego trenera.

Według medialnych informacji piłkarz miał być wściekły na sposób, w jaki przekazano mu decyzję o odsunięciu od podstawowej jedenastki. Szczególnie dotkliwe miało być ogłoszenie jej w obecności całej drużyny. Dodatkowo w środowy wieczór Hiszpan usunął ze swoich profili w mediach społecznościowych kilka publikacji związanych z Lechem. Nie wiadomo jednak, czy był to bezpośredni sygnał niezadowolenia z sytuacji w klubie.

Do sprawy ma odnieść się Frederiksen podczas czwartkowej konferencji prasowej. Mecz Lecha Poznań z Bayerem Leverkusen rozpocznie się o godzinie 18:45 na arenie przy ulicy Bułgarskiej. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za porażkę 0:4 z Crystal Palace w poprzedniej kolejce Ligi Europy, a zamieszanie wokół Rodrigueza stanowi dodatkowy wątek przed ważnym spotkaniem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości