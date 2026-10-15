Bayern, Arsenal i Atletico obserwują ten sam talent. Możliwy hit transferowy

Nicolo Tresoldi znalazł się na radarze trzech czołowych ekip. Nicolo Schira na platformie X podał, że napastnik Club Brugge może być jednym z celów transferowych na przyszłe lato.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Trzy potęgi polują na nową gwiazdę

Nicolo Tresoldi robi coraz większe wrażenie na europejskim rynku. 22-latek rozpoczął sezon w znakomitym stylu, a jego skuteczność nie umknęła uwadze klubów z najwyższej półki. Według informacji Nicolo Schiry zainteresowanie zawodnikiem wykazują Arsenal, Atletico Madryt oraz Bayern Monachium. Potencjalny ruch może stać się jednym z ciekawszych tematów nadchodzącego okna transferowego.

Ostatnio Niemiec skradł show w Lidze Mistrzów. Tresoldi skompletował hat-tricka w emocjonującym spotkaniu z Interem Mediolan, zakończonym zwycięstwem Club Brugge 4:3. Takie występy mogą dodatkowo zwiększyć zainteresowanie napastnikiem, który już wcześniej udowadniał, że potrafi regularnie trafiać do siatki.

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W poprzednim sezonie jego postawa również przyciągała uwagę uznanych marek. Latem o sytuacji piłkarza miała myśleć między innymi FC Barcelona, jednak belgijski klub nie zamierzał wówczas rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Dobra dyspozycja Tresoldiego sprawia, że kolejne zainteresowane zespoły mogą stanąć przed trudnym zadaniem przekonania działaczy z Brugii do negocjacji.

Napastnik ma za sobą także udany początek obecnych rozgrywek. Łącznie w 11 spotkaniach zdobył dziewięć bramek, co może mieć istotny wpływ na jego przyszłą wycenę. Jeśli utrzyma taką skuteczność, Club Brugge będzie mógł oczekiwać jeszcze większych ofert.

Tresoldi występuje w reprezentacji Niemiec do lat 21, ale może również reprezentować Włochy. Jego decyzja dotycząca seniorskiej kadry pozostaje otwarta. Na razie najważniejsze może okazać się jednak to, czy zainteresowanie Arsenalu, Atletico i Bayernu przerodzi się w konkretne działania transferowe.