Sprawdź typy i statystyki na mecz Benfica - Celtic. Oczekiwane gole (xG), analiza absencji i prawdopodobieństwo BTTS. Poznaj kursy bukmacherskie na Ligę Europy.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Benfiki Lizbona

Benfica Celtic Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 października 2026 10:25

W czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 21:00, Benfica podejmie na Estádio da Luz mistrza Szkocji, Celtic Glasgow, w ramach 2. kolejki Ligi Europy. Gospodarze rozpoczęli zmagania od wyjazdowego zwycięstwa z AC Milan, podczas gdy goście ulegli u siebie Ferencvárosowi. Czy Portugalczycy potwierdzą przed własną publicznością status zdecydowanego faworyta?

Typy na mecz Benfica – Celtic

Typ 1: Wygra Benfica

Kurs: 1.22

1.22 Bukmacher: Superbet

Superbet Argumentacja: Benfica dominuje na własnym obiekcie, odnosząc pod wodzą Marco Silvy 6 zwycięstw w 7 domowych spotkaniach o stawkę. Celtic wygrał zaledwie 2 z 12 wyjazdowych meczów w europejskich pucharach od początku sezonu 2024/25, tracąc w nich średnio 1.92 gola na mecz.

Typ 2: Obie drużyny strzelą gola – TAK (BTTS)

Kurs: 1.78

1.78 Bukmacher: Superbet

Superbet Argumentacja: Mimo świetnych wyników w ofensywie, gospodarze rzadko zachowują czyste konto – stracili gola w 5 z 7 meczów domowych w tym sezonie. Celtic natomiast ma w zwyczaju regularnie trafiać do braki rywali na wyjazdach w europejskich pucharach; strzelił w 6 z 7 ostatnich spotkań na terenie rywala od startu zeszłego sezonu. BTTS miał miejsce w 5 z 6 ostatnich meczów wyjazdowych Celtów w Europie.

Typ 3: Benfica strzeli w obu połowach

Kurs: 1.68

1.68 Bukmacher: Superbet

Superbet Argumentacja: Portugalska drużyna zdobywa gola w obu częściach gry niezwykle regularnie (w 7 z 8 spotkań w Liga Portugal oraz w 2 z 3 meczów domowych w Europie w tym sezonie). Tymczasem Celtic dał sobie strzelić bramkę w obu połowach w domowym starciu z Ferencvárosem oraz w wyjazdowym meczu przeciwko LASK.

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Forma, statystyki i przewidywania

Projekcje modelu BETSiE: Prawdopodobieństwo wygranej Benficy wynosi 73.1%, remisu 16.1%, a zwycięstwa Celticu 10.8%. Model oczekuje średnio 2.34 goli ze strony gospodarzy i zaledwie 0.78 ze strony gości.

Prawdopodobieństwo wygranej Benficy wynosi 73.1%, remisu 16.1%, a zwycięstwa Celticu 10.8%. Model oczekuje średnio 2.34 goli ze strony gospodarzy i zaledwie 0.78 ze strony gości. Dominacja w ofensywie (Benfica): Benfica w 14 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach zanotowała 10 zwycięstw przy zaledwie 2 porażkach. Drużyna strzela niesamowicie często – średnio 2.93 bramki na spotkanie. Pod wodzą Marco Silvy notują w meczach domowych średnią 24.86 strzałów przy ledwie 6.86 uderzeniach przeciwnika.

Benfica w 14 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach zanotowała 10 zwycięstw przy zaledwie 2 porażkach. Drużyna strzela niesamowicie często – średnio 2.93 bramki na spotkanie. Pod wodzą Marco Silvy notują w meczach domowych średnią 24.86 strzałów przy ledwie 6.86 uderzeniach przeciwnika. Wskaźniki goli oczekiwanych (xG / xGA): W meczach przed własną publicznością Benfica utrzymuje potężne xG na poziomie 3.37. Celtic z kolei wygenerował fatalny wskaźnik goli oczekiwanych przeciwko (xGA) na poziomie 3.2 w jedynym jak dotąd europejskim wyjeździe, w eliminacjach z LASK. W 11 z dotychczas rozegranych w sezonie meczów, Benfica wypracowała wyższe xG od rywala.

W meczach przed własną publicznością Benfica utrzymuje potężne xG na poziomie 3.37. Celtic z kolei wygenerował fatalny wskaźnik goli oczekiwanych przeciwko (xGA) na poziomie 3.2 w jedynym jak dotąd europejskim wyjeździe, w eliminacjach z LASK. W 11 z dotychczas rozegranych w sezonie meczów, Benfica wypracowała wyższe xG od rywala. Problemy wyjazdowe Celtiku: Mistrzowie Szkocji wygrali zaledwie 2 z 18 europejskich meczów na boiskach rywali począwszy od sezonu 2022/23, przegrywając dziewięciokrotnie.

Mistrzowie Szkocji wygrali zaledwie 2 z 18 europejskich meczów na boiskach rywali począwszy od sezonu 2022/23, przegrywając dziewięciokrotnie. Kluczowa postać – Vangelis Pavlidis: Grecki snajper Benfiki zaliczył świetny początek, z 8 trafieniami w pierwszych 9 występach tego sezonu (gol średnio co 81 minut).

Sytuacja kadrowa i absencje

Gospodarze przystąpią do spotkania w zasadzie w pełnym składzie, co daje im ogromną przewagę, zwłaszcza że w drużynie ze Szkocji kontuzjowanych jest kilku podstawowych graczy.

Przewidywane składy:

Benfica (4-2-3-1): Soares – Bah, Circati, Araújo, Dahl – Barreiro, Palhinha – Silva, Prestianni, Schjelderup – Pavlidis.

Soares – Bah, Circati, Araújo, Dahl – Barreiro, Palhinha – Silva, Prestianni, Schjelderup – Pavlidis. Celtic (4-2-3-1): Sinisalo – Donovan, Scales, Murray, Tierney – McGregor, Baur – Durán, Nygren, Tounekti – Høgh.

Kontuzje i wykluczenia:

Benfica: Jakub Kamiński, Enzo Barrenechea.

Jakub Kamiński, Enzo Barrenechea. Celtic: Cameron Carter-Vickers, Yang Hyun-Jun, Callum Osmand, Alistair Johnston.

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